Protagoniza accidente

Se vieron involucrados un taxi y una camioneta en Av. Del Parque

POR: TANIA TALAVERA Noticias La imprudencia, ocasionó un aparatoso accidente entre una camioneta y un taxi, sobre la avenida del Parque, dirección al Parque Cimatario, cuando uno de los vehículos al no percatarse se hizo de reversa y el segundo terminó impactándose.

El accidente ocurrió cerca de Centro Sur, cuando la conductora de la camioneta, no se fijó y comenzó a retroceder su vehículo y a pesar de que los autos iban subiendo en la avenida del Parque, no se fijó hasta que un taxi terminó impactándose en la parte trasera de la camioneta. Por suerte, el taxi circulaba sin pasaje, ya que el impacto lo recibió la parte frontal del lado derecho, no obstante cuerpos de emergencias se movilizaron al lugar para los primeros auxilios.

Fueron paramédicos de la Cruz Roja, los encargados de valorar al conductor del compacto, sin embargo las lesiones que presentó fueron leves, y no requirió que fuera trasladado al Hospital. Elementos de la Policía Municipal, fueron quienes se encargaron en abanderar la zona y tomar conocimiento del accidente, el cual además de dejar cuantiosos daños materiales, ocasionó un tremendo caos vial.

