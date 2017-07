Calidad, “percepción” de las empresas mexicanas

POR ÉDGAR PÉREZ Noticias “Más del 80% de las empresas certificadas en cualquier plataforma ISO no tienen un sistema que gestione procesos, no mejoran la calidad ni satisfacción del cliente, no reducen quejas; se limitan a defender un papel (el certificado ISO) y hacen hasta lo imposible por ostentarlo; sin implementar sistemas de fondo que desplieguen una cultura de la calidad.

” Así expuso Pablo Hernández, director de negocios y procesos de mejora de la empresa Alttos Group Quality Standards, encargado de auditar y certificar plataformas y organizaciones de ese género. “Me compete exponer la realidad de lo que las empresas han estado viviendo (…) la percepción de que manejan la calidad.

” La idiosincrasia y la cultura empresarial del país han impedido que las plataformas de certificación de calidad ISO cumplan con la finalidad para las que fueron creadas desde 1994, que es que una organización obtenga control de sus procesos, como explicó el auditor durante su conferencia para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro.

“Los resultados que se observan a nivel de calidad son peores cada vez”, pues de cincuenta a ochenta reportes de inconformidad (en un periodo indeterminado) indican que no existe la calidad a pesar de las certificaciones.

Sólo un 20% de las empresas consiguen instaurar dicha cultura; sin embargo, acotó que se debe a una decisión corporativa y no a una voluntad local. Esta realidad ha generado que se desacredite la calidad y se condicione como una percepción de gasto y no como una inversión.Por lo que definió la situación en sentido opuesto, como “una cultura nociva hacia calidad en todos los niveles”. Es “peligroso”, dijo, porque ante un análisis de impacto financiero sobre desviaciones o problemas de calidad, se observan “pérdidas de utilidad abismales”.

