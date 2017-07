Pediremos más recursos: CEI

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias Caminando con su equipo de trabajo por el nuevo camino al Madroño, el coordinador de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) Fernando González Salinas, señaló sentirse satisfecho y contento por las obras realizadas en la Sierra Gorda: estamos —dijo— en el Circuito Tres Serrano, hicimos un trabajo muy fuerte durante el 2016, vino el gobernador a anunciar tres frentes de trabajo, para casi concluir este tramo de más de 20 kilómetros.

Este es el Circuito Tres —agregó— el Uno lo tenemos allá de Pinal de Amoles y sale en El Naranjo, empieza en El Naranjo y termina hasta Ahuacatlán de Guadalupe, el Circuito Uno que es el pequeñito y este de El Llano a Embocadero. Como dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién, en aproximadamente tres semanas empezaremos a hacer las licitaciones para iniciar estos tramos que faltan.

Y nos faltaría sólo un tramito que tenemos de 1.8, que es el de El Murciélago de este circuito, el Circuito Dos quedaría totalmente concluido y el Circuito Uno en su primera etapa también quedaría totalmente concluida. Todo en este año. Al referirse al tramo La Arena a Yerbabuena dijo hay 57 mil habitantes de toda la zona de la región de la Sierra Gorda, pero tenemos 44 comunidades que atendemos directamente, de estos dos caminos que hoy inauguramos solamente tenemos 15 comunidades: cinco de Pinal y 10 de Jalpan.

Sobre el cuidado del medio ambiente y la fauna silvestre, explicó que se hicieron 58 pasos para fauna, con dimensiones de más de dos metros de alto y hay quienes los consideran como desagüe de la carretera, pero es primordial el paso de la fauna; nosotros tenemos unos estudios de impacto ambiental que tenemos que solicitar al gobierno federal y nos los autorizan por estar dentro de una zona totalmente protegida con un desarrollo carretero muy importante.

El caso de don Maurilio Segura Lugo, quien solicita 60 metros de camino para la comunidad de Los Charcos, Jalpan, destacó: no tengo el presupuesto. Lo que sí es cierto es que tenemos que pedir un recurso para las interconexiones, tenemos esta carretera e inmediatamente hay una derivación y bueno, hay algunos que son de 5 kilómetros, de medio kilómetro, de 60 metros, pero no hay recursos para eso, no tenemos previstos esos recursos, sí sería muy conveniente tenerlos. Ayer —preguntamos— declaraba el gobernador que las grandes obras no se ven, no me quedaba muy claro, pero ahora que estoy aquí con ustedes lo entiendo.

Quien se ha venido a sumar y es de gente que tiene nombre y apellido, como él dijo, y necesitan servicios, ¿lo están logrando? —Ayer fue interesante un recurrido que hice con la comunidad, porque uno de los muchachos comentó que tiene familia en Estados Unidos, y vienen muy seguido y él ha ido dice, estas carreteras son de primer mundo… y que su familia que ha venido últimamente, afirman que ya se quieren regresar. Realmente fue muy alentador y fue muy benéfico el hecho de que claramente nos digan cosas, independientemente de la paga, que nos alimenta mucho también. Finalizó.

