Ley de Aguas que se analiza es privatizadora: E. Uribarren

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La propuesta de Ley de Aguas que está en discusión en la Legislatura es regresiva porque le da reversa a las tomas individuales; privatizadora; otorga facultades excesivas a la CEA, cuando es un servicio que debería estar a cargo de los municipios de acuerdo al 115 Constitucional; y se basa en aguas que no tenemos como lagos y lagunas, afirmó Enrique Uribarren, Presidente del Observatorio Ciudadano del Agua.

Entrevistado en el marco de la tercera reunión que se realiza a puerta cerrada sobre la Ley de Aguas en Querétaro, lamentó que no haya claridad en el objetivo de la Ley y se estén manejen dos visiones, la de la sociedad, donde están incluidos los colegios de profesionistas y la CMIC, y la del Estado La primera plantea que se legisle de acuerdo a las atribuciones constitucionales que tiene el estado, es decir, una ley de planeación y de gestión del recurso que dispone el estado.

Y la visión de la Legislatura propone que la CEA continúe teniendo facultades que no le corresponden y la juegue de jugador, dueño de la pelota, árbitro, exceso de facultades y extralimitando sus funciones. Uribarren explicó que para ser una Ley que regula la prestación del servicio de agua no puede tener carácter estatal porque esta prestación es conferida a los municipios de acuerdo al 115 Constitucional.

El estado no puede regular a un municipio porque la atribución de dotar el servicio es municipal y si lo hace el estado es inconstitucional, al asumir la CEA facultades que en este momento no tiene. Además, dijo que en la propuesta de la Legislatura se pretende legislar sobre aguas que no tenemos, como son lagos, lagunas, estéreos y pantanos, entonces, qué sentido tiene legislar sobre algo que no tenemos. Sería distinto hablar de aguas nacionales que se encuentran bajo custodia y administración del estado, dijo, “porque las aguas de acuerdo al 27 constitucional siempre serán propiedad de la nación.

