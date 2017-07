Lamenta “Chicharito” ofensas a técnico Osorio

Notimex Londres.

– El atacante Javier “Chicharito” Hernández lamentó que un grupo de aficionados haya recibido de mala manera al director técnico de la selección mexicana de futbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, luego de quedar eliminados de la Copa Oro en la ronda de semifinales.

“Es increíble.

Estoy sin palabras al ver el video de la llegada del profe Osorio a México.

Me dio vergüenza, me dio coraje y más aún me dio mucha tristeza”, aseguró Hernández en un pequeño escrito.

“Posiblemente me arrepienta de lo que vaya a decir, pero ni a muchos otros técnicos, que se han comportado peor y han tenido resultados similares, los han tratado así.

Y a este entrenador con la integridad de ser humano, estadísticas claras y contundentes, se le recibe de esta manera”, añadió.

“Chicharito”, quien fue parte del equipo tricolor que acabó cuarto en la pasada Copa Confederaciones, le mandó gran cantidad de ánimos a Osorio, de quien dijo debería estar tranquilo, pues en México siempre se ha querido fuera a elementos de trascendencia.

El ariete tricolor explicó a que, en su momento, a Rafael Márquez se le quiso fuera a pesar de ser capitán y ganador de Champions, se echó a Hugo Sánchez, máximo referente del balompié mexicano.

