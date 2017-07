“HE SUPERADO MIS SUEÑOS DE ACTRIZ”: CARMEN VILLALOBOS

NotimexLa actriz colombiana Carmen Villalobos, quien esta noche estrena en Estados Unidos la nueva temporada de “Sin senos sí hay paraíso” con la cadena Telemundo, afirmó que sus sueños iniciales de actriz los ha superado por mucho.

“Los sueños que tenía cuando empecé en la actuación los he superado y nunca me imaginé estar en este momento de mi vida con tantos proyectos”, declaró en charla con Notimex.

“Han sido 15 años de carrera que me han costado, que he trabajado durísimo que no me han regalado absolutamente nada y todo a costa de mi esfuerzo, dedicación y disciplina”, mencionó.

“Lo digo orgullosa, cuando a ti te cuesta llegar a cierto punto y cuando ves atrás todo lo que me tocó pasar y caminar para llegar a este momento y todos los días le doy gracias a Dios por estar viviendo esto”, subrayó.

“Con todo no me obsesiono con llegar a Hollywood, ganar un Oscar o tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, porque eso sería estar en las ligas mayores, es soñar demasiado”, reconoció.

“Pero si se diera, sería muy feliz y por supuesto que sería bienvenido, pero por ahora solo disfruto a donde me ha llevado la vida y a seguir disfrutando los proyectos que lleguen a mi vida”, apuntó.

“Si la vida me lleva a eso, feliz ya sea en cinco, diez años, 20, no sé cuándo y si no, también seré feliz porque habré hecho lo que me gusta, los proyectos que me gustan.

No tengo el afán como la estrella, lo único que me afana es trabajar en proyectos que me hagan feliz”, insistió.

Villalobos fue entrevistada en un exclusivo hotel de Hollywood a donde acudió a promover la nueva serie, en donde regresa con su mismo personaje con el que apareció en “Sin senos no hay paraíso”.

La serie es protagonizada por Carmen Villalobos, Majida Issa, Fabián Ríos, Catherine Siachoque y Carolina Gaitán.

Villalobos ha participado en más de 10 producciones y series, incluyendo “Niños ricos, pobres padres”, “Mi corazón insiste” y “Ojo por ojo”.

“Estoy feliz de regresar después de nueve años de este gran proyecto que me dio a conocer, así que estar de regreso en esta nueva temporada es realmente fabuloso”, enfatizó.

Sobre la serie comentó que esta nueva temporada será totalmente diferente.

“Digamos que sigue la misma onda de la temporada pasada”, aclaró.

“Es una historia con personajes que han madurado y que maduraron en la temporada pasada, la gente seguirá viendo en el fondo la esencia de la Catalina de la que se enamoraron, llena de ternura y de coquetería”, explicó.

“Catalina sigue siendo femenina, independientemente de que siga como agente encubierta es una mujer que fuera de su trabajo sigue siendo muy entregada como siempre la vimos hace nueve años”, destacó.

Para lo que ha sido su carrera compartió que disfruta como ha vivido este proceso.

“Me encanta el proceso que he tenido en mi carrera”.

“Todo ha llegado en el momento perfecto y exacto, me encantaría que el día de mañana pueda hacer un papel de mala, bien mala, de esos que me puedan dar como otro matiz en la actuación”, indicó.

Cuestionada sobre el proceso que enfrentan las telenovelas y las series, expresó que todo ha evolucionado.

“Todo cambia y eso me gusta mucho, aunque al final el público será el que decida el destino de ambas”.

“A mí me gustan más las series, son más apegadas a la realidad, tocan temas reales, personajes reales con los que el público se siente identificado”, señaló.

Villalobos comentó que el fenómeno de las redes sociales habrían hecho un boom de la primera serie de “Sin senos no hay paraíso”.

Hace nueve años no existían las redes y seguro habría sido una bomba social, dijo.

“Me encantan las redes sociales porque hay más contacto con el público con los que ven tu trabajo y aunque en general son opiniones muy positivas también hay duras y fuertes, pero para todo hay que estar preparado”, mencionó.

“Es una forma de interactuar con ellos, devolverles todo ese apoyo que nos brindan día a día, no sólo a carreras, sino en vidas personales”, anotó.

“En las redes trato de mostrarme tal cual soy, en la serie ves a un personaje y en mis redes sociales ves a Carmen fuera del set, es un espacio lindo que antes no había realmente y me encanta”, apuntó.

Villalobos comentó que recién concluyó la filmación de su primer película.

Una comedia romántica filmada en Santo Domingo y titulada “El fantasma de mi novia” y en donde actúa al lado de William Levi.

“Es una comedia romántica, muy linda, muy bonita, para toda la familia.

Está en postproducción y estoy esperando la fecha de estreno para invitar al público a que vean esta peli tan bonita, hecha con mucho cariño”, finalizó.

