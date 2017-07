DOCUMENTAL PRESENTA VIDA SEXUAL DE PRINCESA DIANA

NotimexEn el marco del XX aniversario del trágico accidente automovilístico de la princesa Diana, un canal local transmitirá un documental que contiene material inédito en el que Lady Di habla de su vida sexual y su fallido matrimonio con el príncipe Carlos, heredero al trono británico.

Las grabaciones de los años 90 del siglo pasado fueron producidas durante las sesiones de voz que la princesa tomó con el actor estadunidense Peter Settelen.

En las cintas la princesa Diana se queja de su relación con su esposo de quien se separó oficialmente en diciembre de 1992, después de reportes públicos en la prensa local sobre la infidelidad de ambos.

De acuerdo con el diario The Telegraph, en las grabaciones la princesa confiesa que solo vio al príncipe en 13 ocasiones antes de contraer nupcias en una fastuosa ceremonia en la Catedral de San Pablo en 1981. “Me llamaba cada día durante una semana y luego no me llamaba durante tres semanas. Muy raro”, señaló Lady Di.

En las sesiones con su tutor la princesa reveló detalles íntimos de su vida sexual, publicó The Telegraph. “Nunca hubo un requerimiento de su parte. Una vez cada tres semanas y me di cuenta que se repetía el patrón. La veía a ella (Camila Parker Bowles) una vez cada tres semanas antes de casarnos”.

La infidelidad del príncipe Carlos con su ahora esposa Camila, duquesa de Cornualles, salió en su momento a luz pública en los diarios sensacionalistas británicos.

Dicho romance extramarital fue confirmado en una entrevista que la princesa Diana otorgó al programa Panorama de la BBC, donde habló de las infidelidades de ambos en 1995, unos meses antes del divorcio definitivo en agosto de 1996.

Tras la muerte de la princesa las controvertidas grabaciones fueron encontradas y durante años fueron el centro de una disputa legal sobre los herederos legítimos.

Tras una batalla legal en la que el hermano de Lady Di, Charles Spencer argumentaba que las cintas pertenecían a la familia, éstas fueron finalmente devueltas en 2004 a Settelen, su legítimo dueño.

Las cintas, que nunca fueron grabadas para darse a conocer públicamente, han permanecido guardadas durante años, pero ahora Channel 4 transmitirá en agosto el documental “Diana: en sus propias palabras”.

Se estima que existen unas 20 cintas con varias horas de filmación, donde la princesa está practicando ejercicios de vocalización y en otros momentos habla abiertamente sobre su crisis matrimonial.

Lady Di falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente de auto en París a la edad de 36 años, un acontecimiento que conmovió a la opinión pública británica y mundial.

