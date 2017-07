Ryan Murphy dio una pista de cómo lucirán personajes en AHS

Agencias El terror, el miedo, lo irracional, son los ingredientes que toda temporada de American Horror Story debe tener.

Ryan Murphy es muy consciente de esto, así que para la séptima temporada de esta hipnotizante serie, AHS Cult, tiene preparado todo para hacerte brincar de tu asiento gracias a las referencias más escalofriantes de la cultura pop.

“Ally and Kai in CULT…a love story for the ages (Ally y Kai en CULT… Una historia de amor por décadas)” fue el mensaje con el que Murphy presentó a los personajes que sus actores de cajón, Sarah Paulson (Ally) y Evan Peters (Kai), interpretarán en esta nueva temporada.

De acuerdo con las teorías de los fans, esta historia de amor podría sacudir la televisión y dar pistas del origen de uno de los villanos más clavados en la memoria colectiva.

Ésta no sería la primera vez que Paulson y Peters se convierten en pareja.

En AHS Freak Show sus personajes terminaron juntos, lo mismo en AHS Roanoke donde dieron vida a un matrimonio.

Pero ésta no parece ser la única sorpresa que Murphy tiene preparada.

Los seguidores del show han comenzado a especular sobre la posibilidad de que él mismo actúe en la serie luego de compartir esta clara referencia al Guasón de Heath Ledger.

