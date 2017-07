Perfectible el nuevo sistema de justicia penal adversarial

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Comparado con el anterior sistema de justicia los juicios orales son un gran avance, pero todo sistema es perfectible. Su implementación seguramente arrojará qué se puede adecuar desde el ámbito federal y después ajustarlo en Querétaro, declaró el diputado Eric Salas González, Presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto en la LVIII Legislatura local.Refirió que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que se implementa en todo el país y Querétaro no es ajeno a este proceso, permitirá que se saquen las directrices a nivel federal para actuar en consecuencia en el resto de los estados de la República “Hay algunos que hablan a favor de este sistema y otros que no”.

Sin embargo, recordó que un abogado penalista explicaba que poniéndose en la contra parte, una simple acusación cuando no están las pruebas contundentes no es suficiente para encerrar a una persona. Y viceversa, aquellos que tuvieron todos los elementos físicos, psicológicos y materiales para poder acusar a quien abusa de la seguridad o del patrimonio de las familias de Querétaro, cómo es posible que no se les detenga.

Son de los ajustes que se tienen que hacer dependiendo de lo que ocurra a nivel federal para reproducirlo en Querétaro. Al preguntarle qué tanto se podrá abatir la impunidad con el nuevo sistema, el legislador comentó que la entidad es la primera que cuenta con las herramientas para acabar con la impunidad a través de los cuerpos normativos que ya se aprobaron y se trabajaron en conjunto con los otros dos Poderes del Estado, así como con los implicados y encargadas de aplicarlo.

Salas González comentó que en Querétaro “están dadas las herramientas y damos voto de confianza a ciudadanos, a funcionarios, para que hagan bien su trabajo y que los primeros denuncien este tipo de situaciones. Pues hoy hay leyes, normas, reglamentos en donde es claro que aquel que haga mal uso del recurso público o que cause algún daño, tendrá que ser reconvenido por ello, tener una sanción considerable”, acotó.

“El sistema ya está, lo que queremos es que se aplique con eficacia y eficiencia”, puntualizó, y agregó que en paralelo se han aprobado otras Iniciativas para eliminar el fuero a los funcionarios públicos. Y “si quieren acusarnos por portarnos mal, que seamos sancionados como cualquier persona”, concluyó.