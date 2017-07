La democracia puede llegar a ser una dictadura

P. PRISCILIANO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, CORC. Noticias El racionalismo y el idealismo florecieron en la ideología del liberalismo; hizo su aparición en el siglo del Terror en Francia. Auspició cien mil ejecuciones y veinte mil guillotinados para que se diera el cambio del Antiguo Régimen del absolutismo regio y de las grandes desigualdades a uno de la igualdad, la libertad y la fraternidad.

La razón y el imperio no lo tendrá más el rey, ni la nobleza. Será del pueblo que acabará con los tiranos: “vamos hijos de la patria el día de gloria ha llegado…contra la tiranía… que nuestros campos abreven su sangre…” Se inicia el imperio del pueblo que tendrá en sus representantes la encarnación de la Razón, la diosa, que dirigirá los destinos de la nación y por su influjo, en las demás naciones.

Así el liberalismo se convertirá en el maestro y director de la vida. La razón absoluta al margen de la tradición, de la fe y otros valores objetivos de la persona. El racionalismo e idealismo se traducen ahora en los nuevos mentores, que asumirán los nuevos regímenes republicanos y al parecer democráticos, aunque solo el Congreso será la encarnación de la razón; el pueblo seguirá sindo la plebe inculta.

Emerge la nueva tiranía. Lo que digan los diputados, será la nueva normativa encarnación de la razón. No la persona; la razón y la idea es superior a la persona que se ha de someter a su leyes por un supuesto pacto social rousoniano. Así vendrá, en sucesión cronológica y sociológica, la nueva razón y la nueva idea sobre la política: no ya el individuo, pues lleva al individualismo capitalista, sino el pueblo, porque sus derechos han sido violados en ese tipo de esclavitud propiciada por la anterior dictadura del capitalismo.

El paso del espíritu absoluto hegeliano, al materialismo dialéctico de Feuerbach, aplicado a la historia según el planteamiento dialectico de Marx: tesis, el proletariado que no tiene capital, sino prole; la antítesis los burgueses capitalistas y la síntesis el Comunismo. Y se impone a fuerza de ideas y de revolución ; no el individuo, sino el pueblo concreto y no ideal.

Una vez más racionalismo e idealismo emergen en la dictadura de los marxismos: Rusia,China, Corea del Norte, Cuba y la reciente Venezuela, con la sangre y el dolor del pueblo a quien dicen servir y por el cual erigen un nuvo sistema político. Siguen las dictaduras crueles y tiránicas, sin alma y corazón, sin la visión integral de la persona interpersona.

Continúa su historia de sangre y de miseria. Así también el Nazismo, heredero de Hegel y de Nietzsche: la razón y la idea del Fürer es superior a la persona. ¿Cuantos judíos, gitanos y cristianos fueron masacrados en virtud del nuevo orden del Tercer Reich? Así también la ideología de género que como toda ideología, tiene su razón y su idea, más allá del valor de la persona en cuanto tal.

Ideología que va de la mano con la dictadura del relativismo, en la cual cada quien tiene su verdad, y deconstruye la familia, el matrimonio , la religión y la misma cultura, en virtud de una pseudocultura subjetiva que determina aparentemente cada sujeto, pero que en realidad contradicen la realidad de todo ser humano en su condición de persona.

La razón y la idea no pueden determinar la realidad en ese subjetivismo patológico, sino que la realidad es la que nos orienta en la percepción de la verdad objetiva.

También podemos incluir a todos aquellos que hacen ideología del cristiasmo, con sus planteamientos ideologizantes, se radicalizan contra el Papa Francisco.

Van contra la esencia del cristianismo cuya expresión suprema es el amor en su expresión cimera que es la misericordia; prefieren su visión anquilosada de tradiciones, que tuvieron su razón de ser en el tiempo, pero al fin pasajeras y envoltura de algo más grande y trascendente , la Tradición viva enregada por el Señor Resucitado a los Apóstoles y a su Iglesia a través del tiempo.

La misericordia es la autorrevelación de Dios en Jesucristo para valorar a las personas más allá de la la razón y de la idea; más allá de toda ideología que es el alma de toda tiranía y dictadura.

Las democracias cuando sus Congresos legislan contra la vida, -aborto, eutanacia, gerontonacia, o la supresión de la vida de un enfermo,- ya dejan de ser democracias que buscan el bien de la persona y se inscriben dentro del ámbito de las tiranías seculares.

Ahí está el caso del bebé Charly, cuya vida la decide la Corte de Inglaterra.

El Estado dueño y señor de las vidas.

Y los partidos ,¿ estarán a favor de las personas, o a favor de su ideología que les favorece, y no para el bien del pueblo y a servicio del pueblo y por tanto del bien de todos, en la calidad de personas interpersonas? La democracia, está en agonía, por la razón y los egoísmos de secta o de partido.

Partidos con ideología liberal o socialista, que descartan el bien de todos, y esperan el voto, para seguir con la manipulación de sus errores o mentiras y de sus visiones parciales.

Así la democracia, esperada y amada, se convierte en el yugo de las nuevas dictaduras.

La tragedia de la democracia estriba en la ideología, razón e idea, superiores al bien objetivo de la persona y a la persona misma.

