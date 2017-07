Se integra Obispo ​Faustino a peregrinación ciclista.

Por Enrique Zamudio

Polotitlán, Estado de México-. Por primera vez en la historia, el Obispo de la Diócesis de Querétaro, Mons. Faustino Armendáriz Jiménez, pedaleó con los peregrinos ciclistas de Querétaro al Tepeyac, recorriendo más de 40 kilómetros durante la primera jornada de esta romería sobre ruedas.

Con ropa deportiva, casco, guantes y gafas fotocromáticas, el Obispo Faustino Armendáriz subió a la bicicleta y se integró a la carretera federal 57 para recorrer el tramo San Antonio Escobedo a Acambay.



Fue así que la edición 35 de esta peregrinación ciclista guadalupana será recordada como la primera vez que el pastor diocesano participa de manera activa pedaleando con las y los peregrinos que buscan llegar al Cerro del Tepeyac.

Al término de su participación, el Obispo Faustino Armendáriz Jiménez compartió que esta primera ocasión en la que participa con los ciclistas fue un hecho motivador “no solamente para ellos, sino también para un servidor, el poder acompañarles y dejarse animar, animarlos y animarnos mutuamente”.

Don Faustino sostuvo que las peregrinaciones son evangelizadoras y al decir “evangelizador”, dijo, significa hablar de Dios y no hablar de los demás.

Compartió que un sacerdote decía que es tiempo de sumarse a buenos proyectos de fraternidad y de paz, en lugar de estar inventando violencias y generando hostilidades entre las personas.

“Esto nos ayuda a serenarnos. Esto nos ayuda a escuchar con calma la Palabra de Dios, a adorar a Dios, alimentarnos de Dios, pero sobre todo alimentarnos de actitudes fraternas, de hombres y mujeres que quieren el bien para este mundo, que quieren lo mejor para Querétaro”.

El pastor diocesano afirmó que la motivación profunda de los peregrinos es la Virgen María; sin embargo, lamentó que muchas veces la gente, inclusive creyentes, no entienden estas manifestaciones de fe.

“La motivación profunda es la Virgen, es María. En algunos momentos hay gente, incluso creyentes, que no entenderán y que no dan el extra; ellos (los peregrinos) dan el extra para manifestar el amor a María y a Jesús. Yo veo en ellos a Jesús que dio el extra, Él dio la vida; aquí se da la vida, no es fácil”.

Finalmente, Mons. Faustino Armendáriz expresó su agradecimiento a los queretanos por mantener e impulsar estas manifestaciones de fe.

“La peregrinación es una bendición y un reflejo al amor a María y al amor a Jesús. Por eso estoy agradecido con Querétaro por impulsar estas hermosas tradiciones”.

Cumple 35 años peregrinación ciclista al Tepeyac

Por su parte, Raymundo Reséndiz Martínez, presidente de la peregrinación ciclista de la Diócesis de Querétaro al Tepeyac, compartió que esta romería sobre ruedas en el año de 1982, cuando un grupo de 40 peregrinos se animaron a realizar este tipo de manifestación de fe.

Desde entonces, a la fecha, ya son cerca de 2 mil peregrinos que participan en la peregrinación, con 40 grupos alrededor del estado de Querétaro, desde la Sierra de Guanajuato, la Sierra Gorda, el Semidesierto y la Zona Metropolitana de Querétaro.

Destacó que en esta peregrinación se lleva a cabo una evangelización, un esfuerzo por acercar más al peregrino a Dios, por ello reconoció la importancia de la participación de sacerdotes para la celebración de misas, horas santas y administración de sacramentos durante los días que dura la peregrinación.

En esta 35ª peregrinación de ciclistas al Tepeyac, Raymundo Reséndiz destacó la presencia del Obispo de Querétaro, Mons. Faustino Armendáriz, así como del director espiritual, el padre Alfonso Mondragón, y otros sacerdotes como el padre David y el padre Félix, quienes acompañan a la romería hasta La Villita.

Raymundo Reséndiz sostuvo que la presencia del señor Obispo Faustino Armendáriz es un hecho que motiva y honra a la peregrinación.

