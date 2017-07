Reiteran negativa a reinstalación de los comerciantes en Alameda

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego del vencimiento del plazo para la restitución de los derechos de los comerciantes de la Alameda Hidalgo; el gobernador del estado de Querétaro reiteró su postura de evitar la reinstalación de los comerciantes, pues -manifestó- se trata de un espacio público de los queretanos. Este jueves, venció el plazo que el Poder Judicial de la Federación otorgó al gobierno de la capital, a través de un amparo, para renegociar con los comerciantes la restitución de sus derechos.

“Desde ahorita la advertencia: no van a regresar de ninguna forma, sino entonces me voy a tener que meter con toda la fuerza jurídica que tienen el Estado. No van a regresar a la Alameda Hidalgo”, aseveró. Francisco Domínguez Servién dio a conocer que el caso es competencia del gobierno del municipio de Querétaro, quien tienen la responsabilidad de dar solución.

En el tema jurídico entre gobierno de la capital y comerciantes de la unidad Felipe Carrillo Puerto (UFCP), el mandatario estatal reiteró su apoyo legal al municipio de Querétaro. El gobernador Francisco Domínguez Servién agregó que en caso de no llegar a acuerdos, se ingresará un amparo desde el gobierno del estado. “Es un tema que me compete es del municipio (…).

Estamos apoyando al municipio de Querétaro en la parte jurídica. Estamos en posición de ayudar al municipio, a través de la Secretaría de Gobierno un amparo y les vamos a ganar. En lo jurídico no regresan a la Alameda”, agregó. En cuanto a las negociaciones para dotarlos de un nuevo espacio en el Centro Histórico de la capital, el titular del Poder Ejecutivo aseveró que ese tema le corresponde a la autoridad municipal

