Se suicida Chester Bennington, vocalista de la banda Linkin Park

El cantante Chester Bennington, vocalista de la banda estadunidense de rock alternativo Linkin Park, fue hallado la mañana de este jueves colgado en su residencia ubicada en Los Ángeles, California, informó la revista estadunidense TMZ. De acuerdo con el medio de comunicación, fuentes policiales divulgaron que el cuerpo del músico fue encontrado poco antes de las 9:00 horas en una residencia privada en Palos Verdes, un condado de la ciudad de Los Ángeles.

Mike Shinoda, integrante del grupo, publicó vía Twitter: “Devastado y con el corazón roto, pero es verdad. Publicaremos un comunicado oficial en cuanto lo tengamos”. A sus 41 años, Chester, quien tuvo seis hijos de dos matrimonios, se ahorcó tras luchar varios años con las drogas y el alcohol. Anteriormente el cantante había externado su deseo de terminar con su vida debido a un abuso sexual que sufrió cuando era niño.

A lo largo de los años, Linkin Park ha tenido un sinfín de éxitos, entre los que se encuentran “Faint”, “In the end” y “Crawling”; y una de sus más grandes colaboraciones fue con el rapero Jay Z. DEJÓ UN LEGADO AL ROCK ALTERNATIVO CON LA CREACIÓN DE LINKIN PARK Chester Bennington, vocalista de la banda estadunidense Linkin Park, dejó un legado al rock alternativo con la creación de ese grupo, que destacó por su mezcla de rock, rap y elementos electrónicos.

Líder de una agrupación dinámica, lo cual demostró en cada disco, uno por uno tiene su sello distintivo pues el músico contaba con gran talento para mezclar géneros, emociones, ideas y dar una voz como firma única a Linkin Park, se reseñó en su página oficial de redes sociales.

En su última participación con la banda para su séptimo disco “One More Light”, el cantante imprimió un sello aún más particular, pues compartió a través de la música pate de su vida personal: cantó experiencias que sólo su esposa y amigos más cercanos sabían. “Lo hice porque sé que hay otras personas por ahí que han pasado por lo mismo que yo, y se siente mejor cuando uno sabe que no está solo”, describió él mismo sobre el material.

Aunque se trató de un material muy criticado por sus seguidores por tratarse de un sonido más pop, el músico defendió su trabajo en una entrevista con la revista “Kerrang”, en la que argumentó que están en un error todas aquellas personas que pensaron que tomaron su decisión basada en el marketing y el dinero. Chester Charles Bennington nació el 20 de marzo de 1976 y fue reconocido a partir del éxito del álbum debut de Linkin Park “Hybrid Theory”, en 2000.

A partir de ese momento comenzó una carrera de gran éxito. Formó su propia banda Dead by Sunrise como un proyecto paralelo en 2005, con el que lanzó su primer álbum “Out of ashes”, en octubre de 2009. Dos años antes fue colocado en la posición 46 en la lista de Hit Parader de “Heavy Metal’s” Top 100 vocalistas de todos los tiempos.

Chester se interesó por la música a temprana edad y sus principales influencias fueron Depeche Mode y Stone Temple Pilots y antes de formar su vida en los escenarios trabajó en un restaurante de comida rápida. Su primera relación profesional con la música fue como vocalista de Gray Daza, una banda de post-grunge. Sus padres se separaron a finales de los ochentas y vivió una fuerte lucha contra su adicción por la cocaína y las metanfetaminas e incluso habló sobre sus deseos suicidas tras ser abusado por un adulto cuando era niño.

