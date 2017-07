Le gana la carga y vuelca

POR: ABRAHAM HERNÁNDEZ Noticias Gran caos vial se registró en el kilómetro 200 de la autopista federal 57, a la altura del a la altura de la comunidad de La Noria, donde ocurrió la volcadura de un tráiler, el cual debido al exceso de peso, perdió el control y terminó recostado. A decir del operador del tráiler, se encontraba maniobrando para incorporase a la vía rápida en dirección a la Ciudad de México, cuando la carga le ganó y esto ocasionó la volcadura.Al lugar acudieron cuerpos de emergencia del municipio de El Marqués, para abanderar la zona y dar los primeros auxilios, no obstante, luego de revisar al conductor determinaron que éste estaba ileso, por lo que no requirió traslado al hospital. La carga, que se trataba de cebada, quedó regada en la cinta asfáltica, por lo tras verificar que no existían riesgos, los rescatistas se retiraron.

Policías federales tomaron conocimiento del percance; fue necesario desprender el remolque de la pesada unidad para ponerlo sobre sus ruedas y con una retroexcavadora fue recogida la cebada regada en la cinta asfáltica, para poder liberar la circulación que se vio afectada por algunos minutos.