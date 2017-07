J Balvin suma otro importante récord

Agencias Nadie puede negar que J Balvin le está dando otra cara a la música latina gracias a Mi Gente que, pese a que todavía no desbanca a Despacito como la canción de 2017, está dando los pasos necesarios para convertirse en un nuevo referente en la música a nivel mundial. La canción en la que el colombiano contó con la colaboración de amigos cercanos, como Gianluca Vacchi y el DJ francés Willy William, se ha anotado un nuevo e i m p o r t a n t e récord.

¿Cuántas veces escuchas por las calles Toda mi gente se mueve / Mira el ritmo como los tiene / Hago música que entretiene / Mi música los tiene fuerte bailando / Y se baila así… ? Las suficientes para posicionar este hit en el puesto número ocho del top 50 del ranking global de Spotify, sólo por debajo de Fetish de Selena Gomez, Sorry Not Sorry de Demi Lovato y Woman de Kesha… Nada mal.

Con más de 4 millones de reproducciones semanales desde su lanzamiento, Balvin se posiciona como el artista latino con el mayor número de reproducciones semanales en la famosa plataforma, por arriba de Maluma (2 millones), e incluso Ed Sheeran (1.5 millones).

