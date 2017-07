Mantienen vigilancia en Las Adjuntas del Río Ayutla

POR: CIPRIANO MORALES Noticias Arroyo Seco, Qro.- La unidad de Protección Civil del municipio de Arroyo Seco está dando una serie de recomendaciones a los visitantes al paraje de las “Adjuntas del Río Ayutla” para evitar más tragedias como las que se han venido registrando en ese lugar turístico.

Esta actividad se estará realizando, ya que han sido recurrentes las tragedias en la zona, ya que en muchas de las ocasiones los visitantes, incluso los propios vecinos aledaños, no respetan las indicaciones.

Por su parte el titular de la Protección Civil, Gildardo Acuña Andablo, informó que se encuentran en constante monitoreo en aguas profundas y revueltas por las lluvias que se han registrado en los últimos días.

En este sentido Gildardo Acuña indicó, que en este periodo vacacional, llegan varios turistas a visitar las adjuntas del Rìo Ayutla, y por ello están en constante vigilancia, así como impartiendo una serie de recomendaciones para evitar más tragedias, por no respetar las indicaciones.

“No hay suficiente personal para cubrir todos los cuerpos de agua, sin embargo con lo que se cuenta se redoblan esfuerzos para estar en constantes recorridos en lugares más concurridos”, informó el titular de Protección Civil Gildardo Acuña, quien además recomendó a no introducirse en lugares desconocidos o bajo los efectos del alcohol, así como reposar los alimentos cuando menos tres horas, respetar las indicaciones de no cruzar el rio sin saber nadar, no arriesgarse cuando el río va crecido y mucho menos cuando las aguas van revueltas.