Revivirán icónico concierto de The Rolling Stones el 21 de julio

Notimex El icónico concierto que ofreció la agrupación The Rolling Stones de manera gratuita en el Hyde Park en 1969 llegará a la pantalla de Film & Arts en forma de documental “Stones in the Park”, el cual podrá verse el próximo 21 de julio.

Este trabajo revivirá uno de los acontecimientos que marcó la historia del grupo británico, cuando el 3 de julio de 1969 Brian Jones, guitarrista y miembro fundador de The Rolling Stones, fue encontrado muerto en una piscina.

Dos días después, la famosa banda de rock rendía homenaje a Jones en un concierto gratuito en Hyde Park donde se reunieron más de medio millón de personas.

“Stones in the park” relata en 52 minutos uno de los conciertos más importantes de 1969.

Seis productores internacionales, seis equipos de cámaras y un equipo de más de 50 técnicos registraron más que un simple “show” de música: desde el acampe de los fans en bolsas de dormir hasta la noche final.

Comentarios

comments