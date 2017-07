Javier Mier presenta a los técnicos de fuerzas básicas de Gallos

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FOTOS VÍCTOR PICHARDO (PRENSA GALLOS) Noticias ¿Por qué el futuro es hoy?, pues al menos seis jugadores surgidos de fuerzas básicas están entrenando en el primer equipo y de ellos, tres formaron parte del campeonato que ganó Gallos Blancos al conquistar la Supercopa MX.

Diseñar y formar un grupo de fuerzas básicas con la calidad que tiene Gallos actualmente, es tan importante como los logros que ha obtenido el primer equipo.

Así de fácil.

Pelear con al menos siete u ocho equipos con una calidad sobrada en la formación de fuerzas básicas no es nada fácil y Gallos lo está haciendo gracias a la gestión de Javier Mier, director de fuerzas básicas de Gallos, quien presentó a los técnicos de las categorías sub 17, sub 20 y Liga Premier.

Y para que esto suceda, debe haber apoyo de las directivas que deben tener paciencia, porque este es el trabajo que alimenta las raíces de los equipos de primera división.

Sino hay que preguntarle al Pachuca, que ha vuelto, de esta labor, un negocio.

Vende canteranos al extranjero.

«Hay apoyo total y eso nos compromete a trabajar con mayor esfuerzo», y agregó que varios jugadores ya terminaron la preparatoria y ahora cursan la universidad.

LOS TÉCNICOS Arturo Ortega se integró en 2015 al cuadro emplumado como entrenador del equipo Sub-15.

Tras dos torneos recibió oportunidad en Sub-17, categoría en la que ya disputó dos torneos y llegó a una Liguilla.

En Sub-20 seguirá Isidro Valencia, estratega queretano que ha pasado por las distintas categorías desde Sub-13.

En 2015 se integró a Sub-20 como auxiliar y, desde el torneo pasado, es el técnico.

En la Liga Premier seguirá Héctor ‘Pity’ Altamirano, quien estuvo como jugador en Gallos y actualmente está por cumplir cinco años en las Fuerzas Básicas.

El ‘Pity’ ya fue campeón de la entonces llamada Segunda División, a la cual llegó en el Apertura 2016.

