Reitera Trump defensa de producir “Made in America”

EFE Washington. – El presidente de EE.UU. , Donald Trump, defendió hoy la importancia de la producción “Made in America” y de volver a ser un país de manufacturas y fabricación, al subrayar que no permitirá que otras naciones “roben” empleos estadounidenses y continúen con prácticas comerciales “injustas”. “Todos los miembros de mi Gobierno comparten el mismo objetivo, el de que los trabajadores y las industrias estadounidenses compitan en igualdad de condiciones”, declaró Trump en un acto en la Casa Blanca con el que inauguró una semana dedicada a promover los productos “Made in America”.

Antes de su breve discurso, Trump se probó un sombrero de vaquero Stetson y recorrió varios de los salones de la Casa Blanca convertidos hoy en una exhibición de productos de los 50 estados de EE.UU. , desde palos de golf fabricados en Arizona a bisagras de puerta de Misuri y cerveza de Rhode Island. Además, junto a su vicepresidente, Mike Pence, Trump paseó por los jardines de la residencia presidencial para contemplar un yate hecho en Maine, una excavadora de Oklahoma y un camión de bomberos de Wisconsin. Trump enfatizó que los “trabajadores, agricultores e innovadores” de EE. UU. “son los mejores del mundo” y que su Gobierno está comprometido con volver a ser “una nación de fabricación”.

Comentarios

comments