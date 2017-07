500 licencias anuales para intervenir inmuebles: INAH

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Anualmente el INAH otorga alrededor de 500 licencias en materia de monumentos históricos, en respuesta a peticiones de la ciudadanía por intervenir los inmuebles, informó el titular del Centro INAH Querétaro, Manuel Naredo Naredo, quien agregó que sólo se autoriza lo que no pone en riesgo la autenticidad de los inmuebles. Dijo que al año son entre 300 y 500 licencias las que se otorgan y la mayor parte de ellas son en respuesta a la solicitud de propietarios que quieren adecuar su inmueble para algún tipo de actividad, para habitación o para darle otro tipo de satisfactores.

Naredo Naredo reconoció que se ha perdido la habitabilidad del Centro Histórico y dijo eso explica la intención del municipio de Querétaro de hacer obra privilegiando el transporte público, bicicleta y peatón, más que para el automóvil para que el Centro Histórico recupere parte de la habitabilidad que se ha ido perdiendo.

Detalló que la pérdida de la habitabilidad de alguna manera se explica porque quienes lo habitan tienen incomodidades y cada vez es un espacio más saturado de personas, de vehículos, falta de estacionamientos, ruido, sobre todo por la actividad nocturna. “Tenemos la convicción de que los centros históricos deben tener un adecuado equilibrio entre los servicios y la habitación, que si se carga hacia alguno de los lados la vida de ese Centro Histórico se pierde”.

No es conveniente que sea solo habitación y tampoco que se autoricen demasiadas actividades de servicios o distracción que ahuyentan a los habitantes, añadió. Por lo anterior, el titular del Centro INAH Querétaro considera que debe haber programas tendientes a recuperar el equilibrio en el Centro Histórico, aun cuando reconoce que ha habido un crecimiento de los servicios en detrimento de su habitabilidad.

Manifestó que cuando hay un deterioro físico de las casonas que se han convertido en antros el INAH sólo interviene en esta parte, pero no son de su competencia los aspectos de protección civil o de uso de suelo que atienden otras instancias. “Muchas veces se hacen obras de las cuales no nos enteremos y cuando nos enteramos por alguna denuncia intervenimos y procuramos recuperar el daño realizado al inmueble, pero Querétaro tiene una enorme actividad, es una tarea titánica todos los días, desde un anuncio mal colocado que no lo permite el reglamento municipal”, finalizó.

Comentarios

comments