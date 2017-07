Se han invertido 56 millones para restaurar monumentos

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas, informó que se han invertido 56 millones de pesos y otros 8.8 están en proceso para conserva r y restaurar los monumentos históricos que se encuentran en una situación crítica, como las torres de las iglesias y templos, humedades en las cubiertas y los campanarios.

Detalló que estos recursos — que provienen del gobierno federal y estatal- son para edificios públicos y no privados. Aclaró que se están atendiendo los templos y las iglesias porque son patrimonio de la humanidad, por eso el Gobierno del Estado está facultado a que sean intervenidos.

Aclaró que nunca hay un presupuesto tope asignado para la conservación y restauración de los monumentos históricos, pueden ser sitios o patrimonio en donde se cuenta con recurso federal, de turismo, como fue el caso del Jardín Zenea; pero también recurso estatal, como el que se invierte en la torre de San Francisco y el templo de Carmelitas y la asequia de Santa Rosa de Viterbo.

Al respecto, el titular del Centro Estatal del INAH, Manuel Naredo Naredo, dijo que actualmente en la zona de monumentos históricos hay poco más de 70 inmuebles privados en estado de franco deterioro, aunque no necesariamente con riesgos graves de colapso.

Recalcó que la obligación legal del mantenimiento de los inmuebles es de todos, incluyendo los propietarios, ya que el INAH no puede intervenir en las propiedades privadas si no es con la autorización expresa de su propietario, aunque se estén cayendo las propiedades no puede ingresar sin esta autorización.

Señaló que mucho se ha hablado del riesgo del retiro del nombramiento de patrimonio mundial de la humanidad, cada vez que se hace una obra por mínima que ésta sea, lo cual es mentira, no hay riesgo de que en este momento la ciudad de Querétaro pierda este nombramiento de la Unesco que cada dos años se revisa.

