Paso firme rumbo al Tepeyac

POR MANUEL PAREDÓN FOTOS SIXTO PICONES N O T I C I A S Cadereyta de Montes, Qro. – El padre director espiritual de la romería femenina Bernardo Reséndiz Vizcaya, siente que la peregrinación se transforma espiritualmente y está pasando de ser una mera religiosidad popular a una expresión viva de nuestra fe. En un mundo de comodismos, de disfrute, se cuestiona el por qué mucha gente que sale 17 días a caminar por senderos muy difíciles, sufrir, asolearse, desmayarse, a ponerse en riesgo en la búsqueda de Dios, y asevera, no hay otra respuesta que la fe.

Observa que las mujeres peregrinas están teniendo cada día más conciencia de la peregrinación y de lo que vienen haciendo. Le impresiona que ya no solamente es el caminar por caminar, sino que hay un caminar por querer cambiar su vida, su pesado, su pecado. Es decir, por ser mejores personas, cuando antes peregrinaban por un favor recibido de la Santísima Virgen e iban a la fuerza, ahora peregrinan porque quieren cambiar su vida y crecer como cristianas.

Estas mujeres le comentan que gracias a la peregrinación, se propondrán insertarse en las tareas parroquiales como en la catequesis, en la labor social y en la evangelización en que tanto insiste el señor obispo Faustino Armendáriz Jiménez. Dijo que lo principal es que las 18 mil peregrinas, sean luz transmitiendo la palabra de Dios y ésta solamente se transmite si entienden por qué van peregrinando.

El padre Reséndiz Vizcaya considera que la presencia del Santísimo Sacramento a lo largo del camino, la Santa Eucaristía, los rezos, las alabanzas la devoción, han ayudado mucho para lograr este cambio. Dijo que lo principal es que vienen muy contentas y atentas a las cosas de Dios.

Siente también que en el sacramento de la confesión, cuando expresan todos sus sentimientos, se palpa ese sentir de ellas de estar más cerca de Dios. Está seguro que los abundantes frutos espirituales que el Señor ha derramado en esta peregrinación, se notarán en las parroquias. Calcula que de las casi 18 mil peregrinas que llegarán al Tepeyac, 80 por ciento son jóvenes; y personas mayores, muy pocas.

Cree que el desafío por venir es que todas estas mujeres sean factor de cambio en la sociedad y fiel testimonio de la Iglesia; y dijo que de qué sirve que caminen si no transforman el mundo, de qué sirve que caminen si no son buenos ciudadanos, de qué sirve que caminen si la mujer no es recogida en sí misma y defienda su dignidad, y que entienda que tiene un papel importante en la sociedad y en la familia.

Al entender la relación con Dios, entenderán la relación con los demás, señaló.

Por su parte, las brigadas del sector salud, piden a las hermanas que avisen de inmediato si alguien presenta un cuadro de diarrea, que no lo oculten, algunas han tratado de hacerlo.

Que se leven las manos antes de tomar los alimentos, que no guarden para otro día la comida que regalan en el camino, ya que se descompone, lo que puede acarrear un problema de salud.

No consumir bebidas para deportistas, sino agua, ante los síntomas de boca seca, náuseas y mareos debido a la deshidratación, tomar suero oral y acudir a las brigadas del sector salud.

Después de las diez de la mañana, empezar a despojarse de algunas prendas, para evitar un golpe de calor.

