La basura taponó acequias y drenes

Gran dosis de negligencia aceleró las afectaciones

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias Las explicaciones de las inundaciones en Santa Rosa Jáuregui, son multifactoriales u en un recorrido de esta Casa Editorial, buscando las causas, se evidencia entre los principales factores la acumulación de basura en drenes y acequias, las llantas en desuso que son arrojadas irresponsablemente, pero hay otras como la negligencia de los propietarios de un predio, que a fin de venderlo o fraccionarlo, fue relleno con cascajo, tapando el cauce natural del agua, que al buscar su camino anegó una vasta zona con tirantes de más de un metro.

En este caso, el terreno ubicado entre el camino a Pie de Gallo y la carretera Querétaro San Luis Potosí, de dos meses a la fecha, trataron de “emparejarlo” tirando cascajo, por lo que el agua, a forma de sifón derribó un poste y propició la inundación de la carretera federal 57 causando un tremendo caos.

Una bloquera quedó totalmente inundada en la entrada a Montenegro. Noticias ha dado cuentas en varias ocasiones de la situación en que se encuentra el dren del fraccionamiento Santa Rosa, azolvado y repleto de basura y maleza.

La tarde y noche del miércoles esto cobró su cuota dejando inundada la avenida principal.

Los vecinos se preguntan, donde quedó la fianza de la constructora “Home”, porque además de tener el dren en pésimo estado los baches hacen que esta importante vía sea casi intransitable.

Una de las escenas más dramáticas fue una camioneta doble cabina Pick Up, que quedó con agua hasta el techo, sin embargo al notar que no era una zona transitable, indagamos, y de acuerdo con reportes recibidos, el vehículo era conducida por una joven en supuesto estado de ebriedad y equivocó el camino, ya no pudiendo sacar la unidad, que quedó en abandono.

Ayer mismo con un trascabo y tras una ardua labor fue recuperada.

De la lateral del Norponiente, en la salida para San Isidro y San Miguelito en que el agua y las avenidas de lodo y piedra despedazaron un largo tramo del asfalto, nos dimos a la tarea de hacer el camino del agua y es de destacarse que en ninguna de las dos comunidades encontramos afectaciones, pero ante el crecimiento de la mancha urbana y la proliferación de fraccionamientos, el agua corrió por donde pudo a gran velocidad, llevándose entre otras cosas, una barda perimetral.

Hoy la vialidad se encontraba habilitada para circular, en tanto se continuaba con las reparaciones.

Del caso del predio en que el cascajo arrojado taponeó una acequia, los ingenieros encargados de abrir un canal para dejar que circulara el agua, explicaron que tenían previsto terminarlo al filo de las 18:00 horas, sin embargo el agua se evacuaría de forma natural hasta después de las 22:00 horas de ayer.

Así en este recuento de daños, además del poste derribado, la barda perimetral, la camioneta anegada y algunas casas, queda en claro que la basura sigue siendo un problema porque se arroja a los canales, las llantas en desuso que se tiran arbitrariamente en cualquier lado, pero sobre todo en drenes y acequias y la negligencia de cubrir un terreno con cascajo, sin importarles las afectaciones que puedan ocasionar.

Algunos de los afectados de la entrada a Montenegro, reconocieron que hace unos tres años tuvieron una inundación similar.

Es de destacarse que en uno de los ranchos el agua contaminó el pozo, por lo solicitaron la ayuda del municipio y el estado, para sanearlo.

