SHIALABEOUF SE DISCULPA POR ELMAL COMPORTAMIENTO

Adías de su arresto bajo sospecha de obstrucción, conducta desordenada y embriaguez pública, el actor estadunidense Shia LaBeouf ofreció disculpas por su conducta errática. El medio especializado The Hollywood Reporter informó que después de haber sido liberado de prisión el actor escribió en sus páginas oficiales: “Estoy profundamente avergonzado de mi comportamiento y no tengo excusa para ello.”No sé si estas declaraciones son demasiado frecuentes, o no compartidas con suficiente frecuencia, pero estoy seguro de que mis acciones justifican una disculpa muy sincera a los oficiales de arresto”. Externó que su falta absoluta de respeto a la autoridad “es problemática por decir lo menos, y completamente destructiva por decir lo peor”.

Shia LaBeouf fue detenido el 8 de julio en Georgia, Estados Unidos, por la Policía Metropolitana de Savannah- Chatham después de que atacó a un individuo que se negó a darle un cigarrillo. De acuerdo con la policía, el actor de 31 años usó “blasfemias y lenguaje vulgar” y agredió fisicamente a uno de los oficiales que le pidió abandonar el área donde se encontraba. Fue liberado el mismo día de su arresto tras pagar una fianza de siete mil dólares.