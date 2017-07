FDS urge gravar sanciones contra robo de combustible

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego del derrame de metil en San Juan del Río, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, reiteró que es necesario endurecer las sanciones a las personas que se relacionen con el delito de robo de hidrocarburos.

La madrugada de este miércoles se presentó un derrame de metil en la comunidad de El Roció en San Juan del Río, que ocasión la intoxicación de 30 personas y la evacuación de 500 pobladores del área. Ante los hechos, el mandatario estatal urgió a los legisladores federales del Senado y Cámara de diputados a endurecer las medidas cautelares en el caso de delitos de robo de hidrocarburos.

“Otra vez, con todo esto, si no se avanza en la legislación del robo de combustible a que los procesos los lleven dentro de la cárcel esto no va a parar. Los legisladores federales deben de estar trabajando, no venimos a meter ruidos estos temas son fundamentales”, aseveró. El cambio de legislación – manifestó- debe buscar que las personas que se dediquen al robo de hidrocarburos enfrenten su proceso judicial en prisión y en lugar de libertad, como hoy se hace.

Domínguez Servién compartió que es necesario que se abra un periodo extraordinario en el congreso de la unión para discutir la modificación encuentro al robo de combustible, y confió en que la propuesta de los estados por agravar las sanciones cautelares en este tipo de delito se avalará en beneficio de las entidades federativas.

“Tengo una cita con el director de Pemex (José Antonio González), aún no tengo ratificado el día (…), aunque es un delito federal es responsabilidad de Pemex, yo he pedido a las corporaciones estatales que estemos presentes, no nos toca, pero tampoco podemos decir: es del gobierno federal, es de Pemex no hagamos nada, tenemos que actuar”, agregó.

Para tratar el tema, el mandatario estatal se reunió en marzo de 2017 con las senadoras Marcela Torres Peimbert y Sonia Rocha Acosta; así como los diputados José Apolinar Casillas Gutiérrez, Armando Rivera Castillejos, Gerardo Cuanalo Santos y Hugo Cabrera Ruiz.

Ate los hechos en la comunidad de El roció, el titular del Poder ejecutivo refrendó su compromiso de mantener la seguridad en la entidad.

