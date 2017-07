Clama Trump inocencia de hijo y minimiza crisis

EFE Washington. – El presidente de EE. UU. , Donald Trump, trató hoy de quitar hierro a la grave crisis abierta por la aparición de las primeras evidencias de que su campaña tuvo, al menos, intención de colaborar con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton, al proclamar la inocencia de su hijo mayor, Donald Jr. Unos correos electrónicos de Donald Jr. sacaron a la luz que el primogénito de Trump se reunió en junio de 2016 con una abogada rusa de la que esperaba obtener información procedente directamente del Kremlin para dañar a Clinton, entonces rival de su padre en la contienda por la Casa Blanca.

Esta nueva crisis da alas y argumentos a las investigaciones sobre una posible colaboración de la campaña de Trump y Rusia para influir en el resultado de las elecciones de noviembre en EE. UU. y amenaza con perseguir al presidente durante el viaje de dos días a Francia que iniciará esta misma noche. La Casa Blanca “está funcionando perfectamente, centrada” en temas como la nueva ley sanitaria, la reforma fiscal y “muchas otras cosas”, tuiteó hoy Trump al asegurar, además, que tiene “muy poco tiempo” para ver la televisión.

Su versión contrasta con la ofrecida por distintos medios que han descrito, con base en testimonios de fuentes anónimas de la Casa Blanca, a un presidente muy enfadado por las revelaciones sobre su hijo, frustrado por la omnipresencia de la trama rusa en las noticias y que ha pasado en los últimos días muchas horas frente a la tele.

La primera información de la reunión de junio de 2016 entre Donald Jr. y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya fue publicada por The New York Times el sábado, cuando el presidente volaba de vuelta a Washington desde la cumbre del G20 de Hamburgo. Desde entonces Trump no ha tenido apariciones ni actividades públicas y durante esta semana las ruedas de prensa de la Casa Blanca han sido sin cámaras presentes.

Comentarios

comments