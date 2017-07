Chocan motociclistas en estacionamiento

Personal de Protección Civil acudieron esta mañana a brindarles auxilio médico a dos jóvenes motociclistas que se impactaron de lleno dentro de un estacionamiento de conocida tienda de autoservicio.

Los motociclistas conducian sus caballos de acero en los pasillos del estacionamiento, pero uno de los tripulantes no se percató de que circulaba en el mismo pasillo donde circulaba el otro motociclista por lo que al estar de frente uno al otro nada pudieron hacer para evitar el encontronazo.

Pese al fuerte impacto solo resintieron los dos accidenrados golpes leves, por lo que los paramédicos diagnosticaron que no era necesario su traslado al hospital, por lo que se quedaron en el lugar del accidente.

Policías municipales de Hechos de Tránsito tomaron la parte del accidente, cabe mencionar que esta vez los caballos de acero no dieron al corralón ya que los afectados decidieron cada quien quedarse con sus daños.

