Bryan Adams promete una noche de placer

Notimex Con la finalidad de deleitar a su público, la leyenda canadiense Bryan Adams se presentará en esta ciudad el próximo 14 de octubre, como parte de su gira “Get Up Tour”.

La empresa promotora destacó que Bryan Adams es uno de los artistas con más influencia en el mundo y se presentará en el Auditorio Pabellón M, en donde sus fans podrán disfrutar de sus canciones como “Please forgive me”, “Run to you”, “Summer of ‘69”, “Heaven”, y su mayor éxito “(Everything I do) I do it for you”.

Subrayó que el cantante canadiense logró conquistar todas las listas de popularidad en los años 80 y 90.

Refirió que los asistentes a la velada con Bryan Adamas serán testigos de uno de los conciertos más sorprendentes, en donde podrán disfrutar de los sonidos frescos y poderosos de la estrella de rock de 58 años.

Señaló que entre sus estilos musicales destaca el hard rock y el pop rock, que le han valido para que en los más de 30 años de carrera haya vendido más de 100 millones de álbumes.

Comentarios

comments