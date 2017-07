Alerta crecimiento del “ateísmo práctico”: Pbro. Bernardo Reséndiz

Pinal de Amoles, Qro.

– “En un creciente ateísmo práctico, muchos quieren ser Dios”, alerto el padre Bernardo Reséndiz Vizcaya en la misa que celebró para la peregrinas en la risueña comunidad Cuesta Colorada de Huisquilico.

Ahí se detuvo la columna antes de llegar a esta población que les tributó una cálida bienvenida.

Desde hace cinco días que salieron de Neblinas les ha llovido, lo que ha hecho menos pesadas las jornadas.

Afuera de la capillita, improvisaron un altar para la celebración eucarística.

El padre Bernardo manifestó que en texto del Evangelio, el señor Jesús ha expulsado a satanás y en estos exorcismos, por decirlo así, quiere decir que el viene a tomar dominio, sobre lo que le pertenece.

Satanás ha sido vencido, ha sido desterrado de nosotros.

“El Evangelio lo presenta para que nosotros reconozcamos el poder el poder del Señor Jesús y creamos en Él”.

Sin embargo, dijo, es muy común que Satanás tenga mucho profetas y a él le importa que se deje de creer en Dios y que se dejen sus cosas, como el robar, el matar.

Satanás también tiene muchos enviados y es fácil que nos confundan en la fe y nos arranquen de Dios y nosotros mismos con nuestros pecados personales, le damos la espalda.

Las obras de Satanás –agregó- son otras: la brujería y todo aquello que nos lleva a negar a Dios en nuestras vidas, y quien niega a Dios busca algo en que creer.

Es muy fácil que cuando nuestra no tiene éxito se piensa que se puede encontrar en este futurismo, Dios no nos hace promesas ya nos cumplió todas sus promesas en Cristo Jesús.

“Dicen que el que no conoce a Dios a cualquier piedra se le hinca”, parafraseó.

En esos instantes, el religioso retomó el tema de la peregrinación y dijo que es el cimiento de la fe, la peregrinación la llaman los teólogos #expresiones de religiosidad popular#, es decir el sentir más arraigado y profundo de la búsqueda de Dios.

“Hermanas peregrinas, siempre deben esta disponibles para transformar ese mundo laicisista y llevar la luz de Jesucristo.

No nos pueden ganar aquellos que no creen en Dios, dicen que existe pero no les interesa creer en Él.

En ese sentido, el celebrante explicó que el ateísmo práctico es aquél que reconoce que sí hay un Dios pero no le interesa y hoy los vemos brotar por muchas partes, encontrando ideas que van en contra de la Iglesia, desde los mismos cimientos de la educación de los niños.

Por eso, la Iglesia pide a los padres educar a sus hijos, ya que el cimiento de la educación es la familia cristiana

