Impiden comerciantes y vecinos inicio de obra en Madero

POR RUBÉN PACHECO Noticias Inconformes con la apertura de una nueva obra en la calle de Madero, vecinos y comerciantes de la avenida Ezequiel Montes impidieron la continuación de los trabajos que iniciaron alrededor de las 5 de la mañana de este lunes con la remoción del adoquín. Y es que el gobierno municipal inició con la remodelación de este tramo de la calle y pretende remover la carpeta comprendida de Melchor Ocampo hasta Ezequiel Montes.

De acuerdo con los inconformes, el proyecto es innecesario, pues apenas hace menos de seis años se remodeló. Arturo Rueda, aclaró que la inconformidad reside en que se han abierto varios frentes para remodelar calles, la principal, Ezequiel Montes, donde aseguran que la intensidad ha disminuido, lo que ha generado pérdidas a los comerciantes.

“Esta obra no ha sido consensada tampoco; no han terminado la obra de Ezequiel Montes, llevan un avance muy mínimo, ha estado muy lenta. En 21 días no le han metido mano, la gente que ha llegado ha sido muy poca”. En el caso de la remodelación de la calle de Madero, dijo que los vecinos y comerciantes no están de acuerdo con la obra, toda vez que no hubo consenso, además de considerarla como innecesaria, pues los recursos podrían usarse en otras zonas.

Comentarios

comments