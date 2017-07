En Venezuela ya no existen instituciones: cardenal B. Porras

Notimex Ciudad del Vaticano.

– El cardenal Baltazar Porras advirtió que “la incertidumbre reina” en su natal Venezuela y ya “no existen instituciones” porque el gobierno decidió quitarle poder a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General para manejar “todo discrecionalmente”.

En entrevista con Notimex, el arzobispo de Mérida aseguró que sus connacionales “se sienten totalmente desasistidos”, ante lo cual sólo cuentan con su voz y su cuerpo, de allí las protestas y “esa cantidad de muertes absurdas que están sucediendo” en el país.

“Y las muertes silenciosas producto del hambre, de la desnutrición, tanto en niños como en ancianos, que no se cuentan y no tienen tanto cartel periodístico como las que hemos visto estas semanas, que se trata directamente de asesinatos porque no merecen otro calificativo”, afirmó.

Denunció un constante empeoramiento de la situación que ha llevado a todas las instancias internacionales, incluso a los expresidentes facilitadores del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, a estar de acuerdo en marcar que el actual camino en el país “no es el correcto”.

“Se quiere centrar todo en la política y la gente está padeciendo mucho el hambre, no hay medicinas, no hay ayuda sanitaria, para cualquier intervención quirúrgica hay que llevar todos los instrumentos y esperar a ver si es posible acceder al servicio”, indicó.

Imploró porque se imponga la sensatez y que el gobierno logre entender cuáles son los reclamos de la gente.

Más adelante defendió la actuación del Papa ante la crisis venezolana sosteniendo que “ha hecho mucho, todo lo que ha podido”, al igual que el Vaticano.

Denunció que se pretende “sacar de quicio las cosas”, tratando de sugerir que el pontífice apoya a Maduro cuando resulta claro que su postura es la misma que la de los obispos.

