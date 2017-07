Antorcha campesina anuncia marcha para mañana

El dirigente estatal del movimiento Antorcha Campesina, Gerónimo Gurrola Grave, anunció una manifestación para el día de mañana, pues argumenta que el gobierno estatal no ha atendido sus demandas.

En la marcha se espera la participación de personas de estados vecinos como Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México y Guanajuato.

El dirigente aclaró que el día lunes se reunieron con el ejecutivo estatal, aunque no lograron ningún acuerdo.

Cabe mencionar que los antorchistas amenazan con instalarse en plantón permanente afuera del Palacio de Gobierno, en caso de que no sean escuchadas sus demandas.

Comentarios

comments