Los números del Seguro Popular hablan

La compra de equipo una necesidad de salud pública

Lorena Loza Hernán, titular del Seguro Popular en Querétaro manifiesta su carácter, se planta cuando refiere los problemas que enfrentan, entre ellos la compra de equipo como el mastógrafo, pero también la instalación de un laboratorio de análisis clínicos a fin de brindar atención a las personas en los lugares más lejanos y de la cantidad de derechohabientes de demandan los mejores servicios.

—Entonces, no es que tengan el recurso para ver en qué te lo vas a gastar, sino que tienen una necesidad, hacen el proyecto y Seguro Popular a nivel federal te lo autoriza y ¿es así como pueden conseguir ese recurso? —Es un fondo que se tiene, donde puedo meter proyectos, es operado por Seseq y supervisado por nosotros.

De los recursos que llegan de manera normal, pudimos encontrar una cantidad para comprar el mastógrafo, —¿Cuánto es el presupuesto que manejan en Querétaro? —Ya con esta reducción de la doble afiliación para el 2016, estamos manejando 692 millones de recursos federales y 140 millones de pesos estatales.

—¿Les alcanza, lo sienten limitado, es suficiente? —Si hay más siempre se puede hacer más, pero al final creo, como las amas de casa, que la administración debe ser buena, con la buena administración podemos cubrir por lo menos los aspectos más básicos y sí nosotros somos un referente, Querétaro es un referente al nivel centro de la república, entonces nos está alcanzando pero ya también nos está rebasando un poco, porque llega mucha gente del Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes.

Ya somos un hospital de referencia, por eso era tan importante lo que logró el gobernador Francisco Domínguez, al conseguir los 160 millones de equipamiento para crecer el Hospital del Niño y la Mujer.

Me tocó hacer ese recorrido —rememora con desesperación— cómo es posible que tengamos un espacio vacío y las señoras estén pariendo en sillas, fue muy impactante, a partir de eso se consiguió el dinero y ahora ha crecido mucho gracias a eso cuando nosotros empezamos a solicitar el recurso para que nos apoyen en la construcción, nosotros como parte de una pieza del Estado porque al final no fui yo a decirle que me diera dinero sino fortaleciendo la petición del gobernador Domínguez Servién, de la Seseq, a mí me encomendaron el proyecto y yo los supervisé, me metí a construcción a ver planos y no sé cómo le hago pero ahí voy, llevo mis reportes, hago mis comentarios, me retroalimentan y así estamos trabajando para poder llevar a buenos términos el proyecto pero el dinero ya está en Querétaro o sea es uno de los logros que tuvimos.

—Así como detectas que hace falta este mastógrafo ¿qué otro equipo notas que hace falta en Querétaro que se tenga que adquirir? —Tenemos que ser muy críticos y hacer un análisis financiero de lo que nos conviene, no podemos dedicarnos a comprar porque con eso también vienen otros gastos como pólizas de mantenimiento, descomposturas, vida útil, si tenemos los doctores para que utilicen el equipo, es decir cada decisión que tomamos lo hacemos a través de reuniones, gran parte del éxito que tiene el Seguro Popular en Querétaro y por lo que somos reconocidos a nivel nacional, es por la buena relación que tenemos con la Secretaría de Salud, en la mayor parte del país hay pugnas, aquí afortunadamente tenemos una relación muy buena; me reúno una vez a la semana con el secretario.

Entonces voy a sus reuniones, me invita a sus eventos, con su equipo de trabajo, eso es lo que más nos ha ayudado a crecer: todos tenemos el mismo plan de trabajo y eso nos ayuda mucho y nos lo dice en cada visita que tenemos, que en Querétaro tenemos esa fortaleza.

Lorena Loza Hernández, subrayó que atienden a todo el estado, con los 5 hospitales que tiene Seseq y también con los 197 centros de salud, pero además tienen 5 módulos de afiliación que son los que dependen del Seguro Popular.

El que más me gusta —reconoce— es el de Jalpan, porque teníamos un problema con personas que para afiliarse tenían que caminar 3 horas.

Lo que hicimos fue crecer el módulo de Jalpan y poner un mini módulo en la cabecera de Pinal de Amoles y vamos a abrir otro en la cabecera de Arroyo Seco.

—¿La universalización de la salud, … no funciona? —Todavía no está.

el hospital del IMSS que es el más cercano de nuestro hospital, lo que nosotros decidimos fue poner un módulo de afiliación y un laboratorio para que las personas de Arroyo Seco que son las que más caminaban y las personas de Pinal de Amoles, tengan los servicios más cercanos.

Al cuestionársele sobre a generación de empleos y el personal con que cuentan, precisó Lorena Loza que son 202 plazas incluida la de ella y que distribuidos en el módulo de afiliación de Jalpan; en el Hospital del Niño y la Mujer; el Hospital General; en Cadereyta y Corregidora.

Añade: en la zona urbana se han ido generando cinturones en los que sí hay desigualdad, no podemos decir que sin embargo si es más fácil moverte por lejos una hora, si vives más allá de La Loma, si puedes venir y afiliarte, entonces hacemos jornadas.

—¿Hay hambre todavía? —Sí, nosotros fuimos designados por la comisión para un programa piloto entonces ahí de alguna manera soy consciente.

Con el programa de despensas se estaba canalizando todo a la Sierra, pero aquí también hemos encontrado no a niveles alarmantes, no extremo pero sí hay niños con desnutrición, hay niños con desnutrición leve, moderada y hay otros con desnutrición severa.

Lo que hacemos es que vamos identificando a los niños en las visitas que hacen al hospital y canalizamos mensualmente los nombres a la Secretaría de Desarrollo Social, con la idea de que ellos los incluyan dentro de sus programas de despensas.

—De estos 276 mil 85 niños ¿cuál es el mayor padecimiento que se encuentra? —Pues hay de todo, dentro del Seguro Médico Siglo XXI, los niños de 0 a 5 años están cubiertos de todo, pero obviamente los niños que más nos interesan son los que tienen las enfermedades más raras, como cáncer o tumores.

—¿La tragedia se recarga en la pobreza? —No lo sé pero al final es una realidad y lo vemos todos los días.

Esa es la bondad del Seguro Médico Siglo XXI, de los niños que nacen con enfermedades o padecimientos y descubres que su enfermedad puede ser cubierta, obviamente hasta dentro de las limitaciones que puedan tener los médicos y demás pero todos esos gastos son cubiertos por el Seguro Médico.

—¿En cuanto a las mujeres y al cáncer que se está haciendo con éste tema, está bajando la incidencia? —Fíjate que sí está bajando, hay temas que yo quisiera que fuera más rápido y quisiera que fuera más fácil, tener más herramientas, muchas más de las que tenemos, te estoy hablando de que somos un estado de referencia, estuvimos hablando con Manuel Ruiz López (Delegado del IMSS) para decirle lo que compramos y cómo podemos ayudarnos mutuamente, es decir con los recursos extra que nosotros saquemos se van reinvirtiendo, entonces con esas partes, vemos qué más podemos comprar y demás.

Fui a Jalpan pero nunca había entrado al hospital y cuando llegué vi que las radiografías generaban mucho gasto por tener un equipo obsoleto, entonces pregunte cuánto costaba un equipo.

Ahora ya tenemos dos nuevos equipos, uno en Jalpan y otro en el Niño y la Mujer, ya están funcionando y están instalados.

—¿Qué futuro le ves al Seguro Popular? —Yo veo a corto plazo que sigue creciendo y fortaleciéndose, pero mientras haya mujeres muriendo de cáncer, mientras haya personas que tienen que esperar 3 horas para que sean atendidas en una consulta yo creo que nosotros debemos enfocarnos hacia el primer nivel, hacia la prevención.

—¿Cómo logran que a su derechohabiencia le den una buena atención cuando conocemos que muchas veces el trato para quién llegue es despectivo o es majadero, eso de atención con calidad y calidez no existe? —Pues entonces vemos que, o me tratas a mis pacientes como debe de ser o me los llevo a otro lado, tengo esa facultad, yo puedo decir, hoy no te pago más Seseq y me voy a contratar al Ángeles u otro hospital si ellos aceptan lo que yo puedo pagar, no estoy casada entonces o me arreglan o los arreglo.

—¿Desde esta perspectiva de conocer y ver, qué es lo que más afecta al Queretano en salud? En general, no sé si seamos como país o es condición del ser humano, no existen las ganas de quererte y cuidarte, es decir, no vas al doctor si no te estás muriendo.

Si me preguntas desde mi punto de vista es eso, no sé si sea cultural.

Retrasas cosas que podrían salvar tu vida, hay que celebrar la vida mientras la tengas porque cuando vas al hospital y ves a los enfermos y el dolor te das cuenta de muchas cosas y valoras muchas otras, se tiene energía, se tiene con quién disfrutar, es difundir la esperanza en saber que México tiene esperanza si logramos revertir en que en el primer nivel te curas el 70% de las enfermedades no tienes por qué llegar a una cama de hospital.

—¿Qué mensaje le das a la gente que no tiene ninguna seguridad y que se puede afiliar? Pues los invito sobre todo a afiliarse, a conocer todas las ventajas que hay porque hay personas que tienen cierto nivel de preparación y no saben que el Seguro Popular por ejemplo te cubre toda la parte dental menos la ortodoncia porque no quieren y no se enteran, ahorita vamos a hacer una campaña con los muchachos para que vean a lo que tienen derecho.

Que nos acerquemos a los centros de salud para tener una mejor calidad de vida.

