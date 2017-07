Reconocen problema fuerte de seguridad

Por Leticia Jaramillo

En materia de seguridad lo primero que se tiene que hacer es reconocer que eciste un problema fuerte , que no erapropio de Queretaro, pero el crecimiento, la demografia y la falta de planeacion, han incidido en un ambiente de mayor insrguridad, declaro el diputado de la Fraccion Independiente del Congreso local, Carlos Lazaro Sanchez Tapia.

“No concibo aun presidente municipal de Queretaro que diga que no hay aqui delincuencia o que no pasa nada. O a un Secretario de Gobierno que siga pretendiendo decir a todos los ciudadanos que la cosa esta tranquila y no pasa nada., cuando todos sabemos que si pasa, añadio.

