Cuestiona largas jornadas de transportistas

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Aunque no ese justifica el que los meseros y transportistas recurran a las drogas para aguantar su jornada laboral, esto tiene que ver con los horarios y “se vuelve más que por gusto una parte de una necesidad física”, ante lo cual los legisladores poco pueden hacer desde la construcción de una Ley.Tras afirmar lo anterior la diputada María Alemán Muñoz Castillo, dijo que se puede hacer mucho desde la prevención y con la participación de los municipios en la revisión e inspección de los lugares de riesgo.

Y desde el Gobierno del Estado, generando una conciencia de restauranteros y transportistas para que sean socialmente responsables.

Indicó que las empresas deben tener políticas que no obliguen a sus trabajadores a recurrir a sustancias tóxicas, pero “muchas ocasiones lo que sucede no es que en ese trabajo sean más de las 8 horas reglamentarias, sino que la necesidad de las personas las lleva a tener dos o tres empleos, y al doblar o terciar turnos, físicamente su cuerpo no está en posibilidades”.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo, quien preside la Comisión de Salud y Población en el Congreso local, informó por otra parte que continúa trabajando en una Iniciativa que tomará en cuenta todas las observaciones de las personas que han participado en las Mesas de trabajo sobre las Adicciones.