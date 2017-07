Escándalo en el Tour

Ganó la etapa el francés Demare y fue expulsado Eslovaco Peter Sagan

– El ciclista local Arnaud Demare ganó la cuarta etapa del Tour de Francia 2017, que tuvo un cierre accidentado ante el mal gesto del eslovaco Peter Sagan. Sagan, quien en la víspera se adjudicó la tercera prueba de la Grande Boucle, hoy a falta de 200 metros de la meta, dio un codazo al británico Mark Cavendish para tumbarlo y provocar también la cáida de otros pedalistas.

Dicha acción antiprofesional provocó una lesión en el hombro del británico, quien podría perderse lo que resta de la competición y los jueces estudian la posibilidad de suspender al eslovaco, por lo pronto le restaron 30 segundos en la clasificación general y este martes fue último en la cuarta etapa. Todo este incidente ayudó para que Demare se quedara con la victoria en esta carrera, que se disputó de Mondorf-Les Bains a Vittel con un trayecto de 207.

5 kilómetros, donde los velocistas tenían la oportunidad de sobresalir una vez más. El galo firmó un tiempo de cuatro horas, 53 minutos y 54 segundos y con el mismo lapso llegaron atrás el noruego Alexander Kristoff y el alemán Andrei Greipel. En la cima de la clasificación general y con la camisa amarillo, se mantuvo el británico Geraint Thomas con un tiempo total de 14 horas, 54 minutos y 25 segundos, seguido de su compatriota Chris Froome y del australiano Michael Matthews, ambos a 12 segundos de distancia.

Este miércoles, se disputará la quinta etapa de 160. 5 kilómetros de recorrido de la localidad de Vittel a La Planche des Belles Filles, prueba de media montaña. EXPULSIÓN El ciclista eslovaco Peter Sagan fue expulsado del Tour de Francia 2017, luego de protagonizar una acción poco profesional contra su compañero de profesión, el británico Mark Cavendish.

Lo anterior porque en el cierre de la cuarta etapa, cerca de la meta, Sagan, quien había ganado la tercera prueba, dio un codazo a Cavendish para provocarle una caída y una fractura en el hombro derecho. En primera instancia, el pedalista eslovaco había sido sancionado con multa económica y dejándolo en el último sitio de esta cuarta etapa, pero Philippe Marien, presidente del jurado del Tour, informó de la expulsión de Sagan.

“Descalificamos a Peter Sagan de la carrera, puso en peligro seriamente a Mark Cavendish en los metros finales de la llegada”, señaló el dirigente. El afectado comentó, tras culminar la etapa tirado, que “no emitiré ningún juicio. Me llevo bien con Sagan y quiero hablar con él. No sé si su acción resultó antideportiva, que decidan los árbitros. Lo único que no me gusta es que se saquen los codos”.

Mientras Peter Sagan, doble campeón del mundo, explicó el accidente: “Se trató de un lance del sprint. No sabía que Mark iba por detrás. Pedí perdón, una caída de ese estilo no me parece agradable. Sin embargo, sólo intenté seguir la rueda de Kristoff y de repente me vi en el lado derecho, casi cerrado contra las vallas. Cavendish se abalanzó sobre mí”.

