No han localizado el arma del sospechoso abatido por policía

La Fiscalía no ha encontrado elementos balísticos en el lugar

Noticias El arma de fuego que presuntamente traía un sujeto sospechoso que abatió un policía municipal la semana pasada, no ha sido localizada, reveló el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo. “En los dos primeros días hicimos un rastreo con algunos instrumentos detectores de metal para encontrar el arma y los elementos balísticos de los cuales hizo uso el oficial”.

Dio a conocer que tienen dos meses de plazo para determinar la culpabilidad del policía municipal que disparó contra un presunto ladrón. “Lo que nosotros hicimos fue ponerlo a disposición de la autoridad judicial y en este momento se encuentra vinculado a proceso, sin embargo, nos dieron dos meses para aportar pruebas y clasificar el delito como homicidio simple o homicidio calificado”.

Añadió que “todavía no podemos determinarlo, ya que no se han encontrado los elementos balísticos en el lugar de los hechos, por lo que falta realizar algunos peritajes y falta información”. Echeverría Cornejo reconoció que aun cuando el elemento actuó conforme lo marcan los lineamientos del uso de la fuerza, la Fiscalía no es su defensor.

“El policía actuó conforme a los lineamientos que se tienen establecidos en el manual del uso de la fuerza legal y en ese sentido está argumentada su defensa, pero no nos queremos convertir en un defensor del policía y nuestra obligación es atender a la víctima”, aseguró. Finalmente, Echeverría Cornejo detalló que durante los peritajes se ha realizado la búsqueda del arma de fuego que presuntamente portaba.

Comentarios

comments