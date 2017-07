Gobierno, abierto a abrir información de la camioneta espía

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego de los casos de espionaje a nivel federal, el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se manifestó a favor de abrir la información sobre la camioneta espía si la ciudadanía, gobierno de la República o Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se lo solicita. La camioneta espía se adquirió en la administración estatal 2009-2015. Hoy está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), órgano que se declaró autónomo en 2016.

“No me han requerido nada, pero ahí está, en cuanto lo requieran lo vamos a hacer porque fue muy lastimoso encontrar esa camioneta con aparato y software para espiar gente, sobre todo políticos y no sé qué otros actores, empresarios, en llamadas telefónicas, en whatsapp y correos electrónicos, podrían poner esa van a dos kilómetros a la redonda y levantar el espionaje real que se hacía en Querétaro en el gobierno de José Calzada”, aseveró.

Francisco Domínguez Servién aseveró que la camioneta espía se adquirió en la administración anterior con el propósito de espiar a empresarios y políticos; indicó, que él fue espiado un año antes y durante la campaña a gobernador. Aseveró que en su gobierno evitará hacer uso de la camioneta espía, a menos que un juez gire la orden, y sólo en casos de seguridad que requieran de la acción.

“Sucedió en la campaña política y un año completo antes de la campaña política, no tenemos ni siquiera hoy de dónde sacaron el dinero. La tenemos guardada, ustedes saben que ese tipo de herramientas solo se pueden usar bajo una orden de un juez federal y en la antigua procuraduría no encontramos ninguna solicitud para utilizar esa camioneta. La usaban exclusivamente para espiar a actores políticos, empresarios, y no sé si periodistas en el estado de Querétaro, fue la administración pasada”, reiteró.

