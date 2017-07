FDS se reitera a favor de la revocación de mandato

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias En cuanto a la revocación de mandato, el titular del Poder Ejecutivo del estado, Francisco Domínguez Servién, reiteró su postura a favor de la remoción de funcionarios público a petición de la ciudadanía si incumplen con las expectativas de gobierno. No obstante, indicó que está fuera de sus facultades obligar a los ayuntamientos a votar a favor o en contra una iniciativa constitucional y aseveró que su gobierno no dio línea para la votación en municipios.

“Hay algunos actores oponentes a la fuerza que hoy me hace gobernador, bajo las banderas de PAN, que dicen se tiró línea a alcalde para que votaran en contra está revocación de mandato, este municipio es un ejemplo, Cadereyta y Pinal de Amoles gobernados por el PAN votaron a favor, yo no puedo influir”, aseveró.

Con la votación en contra de seis ayuntamientos de la Ley de Revocación de Mandato la iniciativa se encuentra detenida. Francisco Domínguez Servién indicó que con independencia de la ley local, para que se cumpla con la revocación de mandato, es fundamental que se avance en la materia a nivel federal.

“Estoy a favor, pero es un tema que yo no puedo ordenar que aprueben o desaprueben. Se cae está revocación de los municipios, pero aunque hubiera sido aprobada, no se hubiera ejecutado, porque no haber una legislación federal”, agregó.

ANTORCHA CAMPESINA En cuanto a las protestas que Antorcha Campesina ha hecho en los actos públicos del gobernador de Querétaro para solicitar obras y reconocimiento en la gestión de las mismas; Domínguez Servién comunicó que en los próximos días se reunirá con el líder de dicha organización, Jerónimo Gurrola, para escuchar sus peticiones.

Aseveró que las obras inauguradas por funcionarios estatales de la administración 2015- 2021 son gestiones exclusivas del Poder Ejecutivo estatal.

