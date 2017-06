Se une Tequis contra la revocación de mandato

POR LETICIA JARAMILLO No ti ciasC on el voto de Tequisquiapan seis municipios de Querétaro le dan reversa a la Revocación de Mandato aprobada en Sesión Plenaria, ya que con este voto en contra matemáticamente no se logran las dos terceras partes de votos para la aprobación de esta figura en el Congreso Constituyente Permanente, por tratarse de una reforma constitucional.

Al voto en contra de Jalpan, Corregidora, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Peñamiller, se sumó el de Tequisquiapan y con ello extrañamente se le da reversa a la Revocación de Mandato, ya que la reforma constitucional había sido avalada por el Pleno de los diputados de todas las fracciones partidistas.

La Presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Estado, diputada Carmelita Zúñiga Hernández, informó que los Ayuntamientos que votaron en contra son Arroyo Seco, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller y ahora Tequisquipan. Y solamente Cadereyta, Pinal de Amoles y San Joaquín han votado a favor.

Y aun cuando todavía falta que emitan su voto la mitad de los municipios, matemáticamente ya no es posible la aprobación de la Revocación de Mandato por la Legislatura local erigida en Congreso Constituyente por tratarse de una reforma a la Constitución local que requeriría de al menos 13 votos a favor, que son las dos terceras partes de los 25 diputados.

Zúñiga dijo que la Iniciativa de Ley fue analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales, y luego fue aprobada en Sesión de Pleno por 24 votos a favor.

Ya no podrá pasar porque no hay tiempo, tendría que presentarse nuevamente si a alguien le interesa el tema y se volvería a turnar a la Comisión que corresponda.

A pregunta expresa la diputada dijo que no hay línea para echar para atrás la Revocación de Mandato, ya que “nosotros cumplimos con nuestro trabajo de mandar la Iniciativa a todos los municipios para que votaran y hasta ahorita yo tengo ese reporte por parte de la Dirección de Asuntos Legislativos de cómo han llegado las votaciones”.

