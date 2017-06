Ignoran PRI y Morena argumentos para el voto municipal en contra

POR LETICIA JARAMILLO No ti cias Si la ciudadanía no cuenta con herramientas como la Revocación de Mandato para que nos ayude a hacer que la política se vuelva más limpia y transparente, será muy complicado recuperar su confianza y sancionar eficientemente a los funcionarios que no cumplan con la ley, declaró el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, diputado Mauricio Ortiz Proal.

Tras lamentar que seis municipios hayan votado en contra de esa figura aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador priista dijo no entender cuáles son sus argumentos porque ante los acontecimientos y actos de corrupción que se han dado en el país, es fundamental que exista un procedimiento para destituir a los representantes populares que incumplan con su trabajo y violenten la ley.

Dijo que la Revocación de Mandato es un instrumento para empoderar a los ciudadanos, y para que a partir de este empoderamiento puedan recuperar la confianza en los políticos. Por eso, “cada quien tendrá que ser responsable del sentido de su voto” y sobre todo explicar a los ciudadanos por qué votar en contra.

“No debe extrañarnos que todos estemos sujetos a un juicio que nos pone en una condición de desprestigio generalizado”, y sin las herramientas que los ciudadanos necesitan cómo hacer que la política se vuelva más limpia y transparente.

Por su parte, la diputada de Morena Herlinda Vázquez coincidió con el diputado del PRI y dijo desconocer por qué seis municipios votaron en contra, si supuestamente la respuesta debería ser en positivo. “Morena ha dicho que va la Revocación de Mandato porque no podemos tener todo en favor y nada que nos haga reflexionar y detenernos un poco en nuestras acciones”.

Comentarios

comments