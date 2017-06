Objetivo, seguir en selección

POR: YOLOT GUERRERO FOTOS: SIXTO PICONES Noticias Alejandra Cervantes arrancó preparación de cara al nuevo ciclo competitivo, los selectivos de Tenis de Mesa, en el gimnasio del Querétaro 2000.

La queretana entrena para volver a vestir los colores de la selección como lo hizo este año en el Campeonato Iberoamericano de Madrid y en el Mundial de Rotterdam 2017, portando uno de los 4 pases en la rama femenil a los internacionales.

La deportista no sólo tuvo como reto enfrentar a las mejores del mundo, sino hacer la transición de categoría, pasar de la juvenil a la mayor, debut que tomó con honores al vencer a España en el Iberoamericano y a Etiopia en el Mundial, lo que la llevó a escalar posiciones.

Cervantes compartió que las competencias le sirvieron para para expandir su mentalidad en el juego y llevarla a darse cuenta de lo que le falta por alcanzar el primer sitio.

Conocer la cultura, el entrenamiento fue más, tengo muchas ganas, me motiva al próximo mundial.

Ser la primera de México quedó atrás, ahora quiero ser la mejor del mundo, dar batalla en competencia, tengo que encontrar una forma de hacerlo ya sea aquí en México o fuera de.

En selección estuvieron Gladis Blanqueda, Michenada Nuevo León de Yucatán, Ricardo Villa, Damian Arte, Marco Madrid de Puebla tiene 8 años que se fue a jugar a Europa Los planes de la jugadora están en los selectivos para los Juegos Centroamericanos, volver a competir y mantenerme en selección.

Respecto a que México no participará en la Universiada Mundial dijo, “se nos hace injusto no tener representación en la Universiada, no sé los motivos por los que CONDE decidió no mandar representante femenil”.

Comentarios

comments