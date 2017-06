Acepta Tigres interés por Valencia

Notimex Monterrey.

– El delegado deportivo de los Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró que el delantero ecuatoriano Enner Valencia es una posibilidad para reforzar al equipo, pero dejó en claro hasta el momento no han avanzado en una posible contratación. “Sí está dentro de las alternativas que tiene el equipo. No hemos adelantado nada la contratación de él, está dentro de las alternativas y posibilidades del equipo”, manifestó el dirigente.

Se debe recordar que se han generado rumores de que el jugador del club Everton de la Liga Premier podría llegar a los felinos y este día Miguel Ángel Garza indicó que sí está dentro de los elementos que analizan. Sin embargo, dejó en claro que el club tiene en la mira a diferentes jugadores y no es precisamente para jueguen en el próximo Torneo Apertura 2017, sino para que se integren hacia las siguientes justas.

“Creo que cuando hablamos sí hay un abanico de posibilidades y el equipo no ve sólo jugadores para el equipo para este torneo, sino para diciembre o el próximo año, es la tarea de nosotros, ver alternativas que ayude al grupo a complementarlo de acuerdo a las necesidades de la institución”, declaró.

Sobre las versiones de que el club argentino Boca Juniors busca conseguir los servicios del mediocampista Guido Pizarro, el delegado deportivo aseveró que hasta el momento no han recibido ninguna oferta por ese elemento. “Al club no ha llegado por Guido ni por ninguno, sabemos el interés y los medios que han mencionado nombres, pero oficial no ha llegado nada al club”, concluyó Miguel Ángel Garza.

Comentarios

comments