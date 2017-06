De Celaya, los ejecutados en taquería

Fueron acribillados en el exterior del negocio en dicho municipio guanajuatense

Noticias La Fiscalía de Justicia de Guanajuato, informó que ya fueron identificados los tres hombres muertos a balazos en el exterior de una taquería la avenida Tecnológico, en Celaya, durante la madrugada del domingo. Las víctimas fueron identificadas como Luis Martín Prieto Arriaga, de 23 años, José Luis Mosqueda Sánchez, de 25, y Manuel Pérez Pérez, de 33 años de edad, todos con domicilio en la ciudad de Celaya.

El Subprocurador de la Región C, Israel Aguado Silva, informó que las causas de muerte aún no se han definido, quien dijo que no está comprobado que este hecho este relacionado con el ataque a un bar en el municipio de Apaseo El Alto.

Cuando los hombres arribaron a la colonia Valle Hermoso, un comando arribó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra ellos, dos cayeron cerca uno de otro y uno más quedó tendido a varios metros de distancia cuando trataba de huir. En el lugar de los hechos, personal de servicios periciales realizaron las primeras investigaciones, recolectando en el lugar casquillos percutidos calibre . 223 de un arma larga R-15 y 38 especial, de un arma corta.

Comentarios

comments