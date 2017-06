Carambola de Choriqueso

Noticias La novena liguilla consecutiva para el Real Choriqueso en la Liga Burócrata Bancaria es un hecho; el conjunto de Iván Gómez confirmó su asistencia a la fiesta grande de la Liga Burócrata Bandaria, tras golear apabullantemente a Súper Tribuna 9-2. Con este triunfo, Unión San Pancho y Naranjeros quedaron eliminados al depender de un traspié de los reales.

MANITA DE TRACTORES El combinado de Tractores rompió una sequía de tres juegos sin conocer la victoria luego de sacudir 5 – 0 a su similar de Fray Luis de León en la última jornada del Torneo de Copa “Pedro Lomelí Noriega”, adjudicándose así del cuarto peldaño general para la determinación de los cruces en la postemporada de la Segunda Mayor.

GUAME A SEMIFINALES Disputando el arranque de la liguilla del Torneo de Copa “Pedro Lomelí Noriega”, el combinado de Guamerú Soccer Club edificó, con cautela ponzoñosa comandada por Alberto García Jr., una despampanante goleada por marcador final de 6 – 1 sobre su similar de Deportivo Aldo’s en la U.D.La Cañada; resultado que automáticamente ha sellado su pase a la fase de Semifinales en la Segunda Libre.

VIRTUAL SEMIFINALISTA Asegurándose de no dejar rastro alguno de su oponente, el combinado de Facultad de Ingeniería C se enalteció en la inauguración de la liguilla del Torneo de Copa “Pedro Lomelí Noriega” al encajar una abismal diferencia de 4 – 0 sobre su similar de Apaches en cotejo celebrado en la U.D. La Cañada rebasadas las 08:00 horas; dejándoles escasas, si no es que nulas, aspiraciones para la Vuelta de los Cuartos de Final en la Segunda Libre.

BANDELA HELÓ A TRAPEHUE EL combinado de Bandela Sittim se reconcilió con el fútbol y firmó un eufórico triunfo por marcador final de 5 – 4 sobre un desatado Deportivo Tlapehue, partiendo ileso de una contienda antológica en la U.D. La Cañada, digna de reconocerse como la mejor de los Cuartos de Final de Ida en la Segunda Libre.

CAYÓ LOMA BONITA El conjunto de Águilas GTS exhibió un vuelo formidable sobre el empastado de Don Jesús luego de acribillar 6 – 2 a su similar de Loma Bonita; asegurando así la cima de la Segunda Mayor y comprometiendo en automático a un segundo round para los anhelados Cuartos de Final.

