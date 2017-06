Supervisa Kuri obras de urbanización en la Colonia 20 de Enero

POR LAURA VALDELAMAR No ti cias Mauricio Kuri González, edil de Corregidora, realizó un recorrido de supervisión de obras de urbanización en la colonia 20 de Enero perteneciente a la delegación de La Negreta, que tendrá una inversión de 14 millones 500 mil pesos.

El alcalde señaló que a un año 8 meses de su administración se puede observar la transformación de la colonia, con habitantes muy participativos, un lugar donde tenían problemas para la entrega de escrituras y en la presente gestión administrativa se han entregado cerca de 300 escrituras.

“A un año 8 meses de haber tomado la administración se puede observar si hemos hecho bien o mal, cómo estábamos antes y cómo se ha visto ahora en tema de obras, tema de servicios, esta colonia tenía muchas broncas para la entrega de escrituras, y ya se han entregado cerca de 300, y el tema es irles cambiando su realidad que es para lo que me comprometí, esta parte le tengo mucho cariño porque hay una verdadera participación ciudadana prueba de ello el campo de futbol, el parque El Garambullo que se ganaron un premio y aquí la idea que el presidente municipal que venga les de mejores prestaciones, mejores apoyos y junto con ustedes cambiar su realidad”.

Señaló que le seguirán apostando al alumbrado público, como en Altos de El Pueblito que ya se hizo una inversión de 18 millones de pesos en alumbrado público.

“Yo sé que hay muchas organizaciones que dicen que no hacemos obra y que no cumplimos, pero yo estoy seguro que chamba mata grilla, lo que ellos están haciendo es pura grilla y lo que nosotros estamos haciendo es puro trabajo y aquí les pedimos que se note y que sean los que puedan comprobar si estamos o no trabajando, vamos a seguir chambeando, el siguiente año vienen nuevas cosas”.

Comentarios

comments