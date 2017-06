Fallecidos en La Cabaña continúan sin identificar

Noticias Aún no son identificados los cuerpos de las seis personas acribilladas el pasado miércoles en el bar La Cabaña, luego del ataque de un grupo delictivo. Luis Javier Tovar, director de Tramitación Común de la Sub Procuraduría de Justicia región C, en Celaya, informó en rueda de prensa que cerca de las 21:30 horas recibieron el reporte del fallecimiento de seis personas, así como de cuatro lesionados, al interior del centro nocturno ubicado en la carretera libre a Celaya, en el municipio de Apaseo el Alto.Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirmó la presencia de seis cuerpos que presentaban impactos por proyectil de arma de fuego. Luis Tovar señaló que testigos presenciales refirieron que varios sujetos armados entraron al inmueble y realizaron detonaciones en contra de las personas que se encontraban en el interior.

Personal especializado se encuentra avocado a la investigación para esclarecer los hechos delictivos, así como identificar los cuerpos, aún en calidad de desconocidos. Tovar detalló que los casquillos percutidos localizados en el lugar son de arma larga.

Mas no confirmó el uso de una granada de fragmentación, por lo que aún está en proceso definir si se utilizó o no. Se supo que de las diez personas que presentaron lesiones y fueron llevadas a hospitales, seis fueron dadas de alta, mientras que cuatro permanecen internados, aunque su estado de salud es estable.

Además, de manera extrafocial trascendió que uno de los occisos era ex elemento de la Policía Municipal de Apaseo el Alto y que traía entre su ropa una pistola, aunque esto no fue confirmado por las autoridades.

Asimismo, se dijo que al ser atacada una patrulla de la Policía Municipal de Apaseo el Alto que acudió al reporte, el oficial a cargo tuvo que bajar de la unidad para salvaguardar su integridad fisica y al regresar al vehículo había desaparecido una arma larga tipo AR-15.