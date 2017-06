Más rigurosidad con seguridad privada demanda Ortiz Proal

POR LETICIA JARAMILLO No ti cias El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Mauricio Ortiz Proal, pide que se revise con toda rigurosidad a las empresas de seguridad privada y a las que no cumplan no permitirles que sigan operando. “Tenemos que ser incisivos, reiterativos, exigentes, en el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas”.

Señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la responsable de verificar bajo qué patrones están trabajando las empresas de seguridad privada, quiénes son sus empleados, qué preparación tienen y que entienden por seguridad. Luego de la muerte de un joven al interior del Fraccionamiento El Mirador, el legislador pidió dejar de ser contemplativos porque las facultades legales y el marco jurídico existen, no debe haber excepciones con este tipo de empresas.

Sin embargo, reconoce que “en muchas ocasiones el contenido de la legislación se vuelve letra muerta porque quienes tienen que hacer el esfuerzo de garantizar que este marco jurídico se respete, no están haciendo lo suficiente”. Asegura que la falla no sólo es del Estado o de una autoridad en lo particular, sino de todos los que tienen alguna responsabilidad pública, porque casos como el de este joven también se han visto en otro tipo de escenarios como los centros nocturnos.

Lamentó que muchas veces las empresas de seguridad contratan a elementos que no tienen la menor idea de cuáles son sus funciones, y a veces no están preparados para reaccionar a cuestiones complejas como lo ocurrido en El Mirador.

En este caso y más allá de las investigaciones y de que se tengan que deslindar responsabilidades para saber qué paso, lo que se evidenció es que “quienes pudieron haber estado cuidando, preservando como elementos de seguridad privada ese espacio, pues definitivamente no contaban con las condiciones óptimas para reaccionar como hubiéramos querido o esperado”.

En lugar de especular si fue un caso más de hacer justicia por propia mano, Proal espera resultados de la Fiscalía General del Estado y considera que se debe trabajar en la supervisión de las empresas que se encargan de prestar servicios de vigilancia.

