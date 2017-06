Investigar y probar presunto espionaje pide Moreno Valle

POR MERCEDES CORTÉS No ti cias El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle apuntó al presunto involucramiento del gobierno federal en prácticas de espionaje a periodistas y activistas en México como un asunto que debe ser investigado y debidamente probado, pues a pesar de que son acciones que ya se han dado en nuestro país se trata de señalamientos aún infundados.

“Ha negado el gobierno federal su participación, yo creo que más que entrar en dimes y diretes a mí me gusta siempre con mucha claridad, si hay un señalamiento que se pruebe, de lo contrario, yo nunca he caído en ese juego de golpeteo por cuestiones políticas, creo que son temas muy serios”, sentenció.

Agregó que actualmente el país vive un momento complejo por los casos de impunidad y corrupción de los que ha sido sujeto, por lo que los actores políticos deben enclavarse en la propuesta y no en la descalificación.

Esto, en el marco de la presentación de su libro “La fuerza del cambio” en el Querétaro Centro de Congresos, donde por aproximadamente una hora, relató su biografía desde su historial académico, hasta su trayectoria profesional en los ámbitos público y privado.

Acerca de las próximas acciones previstas por Acción Nacional de frente a los comicios presidenciales del 2018, señaló que hoy se celebrará una reunión de la Comisión Permanente del partido -de la que es miembro-, donde se llevará a cabo la evaluación de los resultados obtenidos en la jornada electoral del pasado 4 de junio y se tomarán decisiones en torno a la construcción de una alianza política.

(…) creo que hay una decisión fundamental que debemos tomar en el PAN y es esencialmente si vamos a ir solos o si vamos a buscar la construcción de un frente amplio; evidentemente yo estoy por esta segunda alternativa, aunque soy presidente de la Comisión Política Nacional y no tengo facultades, ni las tiene el propio dirigente nacional para tomar estas decisiones” aclaró.

Sobre la propuesta del gobernador el estado, Francisco Domínguez Servién de que fueran los gobernadores emanados de este instituto político y no los aspirantes quienes delimitaran las reglas de elección interna, opinó que aunque los ejecutivos estatales tienen un importante peso político al interior existen otros factores de poder real como alcaldes, senadores y diputados que deben trabajar en conjunto.

“(…) juntos debemos trabajar, creo que los gobernadores deben tomar un papel importante, relevante, y buscar fundamentalmente que haya piso parejo”.

Finalmente, Rafael Moreno Valle, señaló que una vez que se defina el tipo de candidatura que adoptará Acción Nacional para su participación en las elecciones presidenciales del 2018, buscará su participación efectiva.

“(…) en una siguiente etapa ya que tienes el proyecto, la coalición entonces vendría el mecanismo para elegir candidato o candidata y ahí por supuesto yo estaré buscando participar.

(…) independientemente del proyecto yo estaré listo levantando la mano y voy a competir, a mí me gusta competir y afortunadamente las veces que he competido he ganado”.

