Terminará en nocaut; Pronostican tanto Saúl Canelo contra Gennady

Notimex Nueva York.

– Listo para cualquier cosa que pueda ocurrir en el ring, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que la pelea ante el kazajo Gennady Golovkin no llegará a los 12 rounds y confía en su poder de puños para noquearlo.

“Creo que puedo, creo que en el boxeo no se puede predecir un nocaut, pero me voy a preparar al 100 por ciento; creo que por el estilo de los dos, la pelea no termina los 12 asaltos, pero hay que estar listos para cualquier cosa”, dijo el “Canelo”.

Ambos pugilistas cumplieron este día, en The Theater del Madison Square Garden de Nueva York, con la segunda de tres paradas de la gira promocional rumbo al 16 de septiembre.

La víspera estuvieron en Londres, Inglaterra, y cierra el jueves en Los Ángeles.

El tapatío dejó en claro que atraviesa el mejor momento de su carrera y que está listo para “GGG” y para el rival que le pongan enfrente, aunque esta era la pelea que pedía la afición y por ellos la aceptó.

“Estoy listo para enfrentarlo a él o cualquiera, estoy en uno de los momentos más importantes de mi carrera, sé que puedo dar más.

La pelea llegó en buen momento, el boxeo necesitaba esta pelea, la gente la pedía y simplemente quise darles lo que piden”.

Agradecido por el apoyo de la gente, lo que consideró una motivación extra, reiteró que no terminarán por decisión, además de considerar que “la pelea que tiene sentido es ésta, con dos grades boxeadores”, en referencia a la que tres semanas antes disputarán Floyd Mayweather Jr y el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, también en Las Vegas.

Golovkin, quien recibió algunos abucheos y hasta el polémico grito que los mexicanos lanzan en los partidos de futbol, prometió que será una pelea especial para la gente y emocionante, y de su parte aseguró que dará lo mejor.

“Estoy emocionado por esta pelea, será interesante para ambos”, dijo “GGG”, quien destacó que de la mano de su entrenador, Abel Sánchez, ya aprendió el estilo de boxeo mexicano “y eso nos da una pelea de clase mundial”.

Por su parte, el promotor Óscar de la Hoya dijo que la pelea se hace por los fans, “es bien seria, peligrosa para ambos”, y entre dos de los mejores del mundo en la actualidad, además de que llega en el mejor momento.

“Golovkin ha demostrado año con año que es de los mejores pesos medianos en el mundo hoy en día, y Canelo el ídolo mexicano, la esperanza de México, tiene sus fans por todo el mundo.

Dentro del cuadrilátero se espera una explosión y será una pelea entretenida José “Chepo” Reynoso, mánager y entrenador de Saúl, estuvo en la conferencia junto a su hijo Eddy Reynoso y comentó que el “Canelo” hará lo que nadie “hasta el momento, le va a ganar a Golovkin y le va a quitar lo invicto, para que todo México disfrute sus fiestas de septiembre”.

Por otra parte, aunque la preventa inició este martes, la venta oficial de boletos para la pelea del 16 de septiembre entre “Canelo” Álvarez y el kazajo dará inicio el jueves.

Será a las 10:00 horas (tiempo del Pacífico), 12:00 del centro de México, cuando comenzará la venta de entradas para la función en la T-Mobile Arena.

El costo de los boletos será de cinco mil, dos mil 500, dos mil, mil 500, 800, 700, 500 y 300 dólares; para las últimas dos categorías hay un límite de compra de dos por persona, y para el resto un límite de 10 entradas por persona.

“Canelo”, con récord profesional de 49-1-1, 34 por la vía rápida, enfrentará a “GGG” (37-0, 33 KO´s) en una de las peleas más esperadas del año, la cual promocionaron el lunes en Londres, Inglaterra, hoy en Nueva York y el jueves en Los Ángeles.

Comentarios

comments